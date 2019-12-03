شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.. الأمراض المزمنة والوراثية أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المرض النفسي من المشاكل الصحية الخطيرة التى تحتاج أن تتغير نظرتها عند الجميع فهى ليست عيبا أو وصمة عار، ولكنها حالة مرضية تحتاج إلى علاج دون خجل، فهى قد تكلف الإنسان حياته عندما يسيطر المرض على المريض، أحد أكثر الأمراض النفسية شيوعا هو الاكتئاب، ولا يوجد سبب وحيد للاكتئاب.

ووفقا لما أكده موقع" Harvard health" بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد يكون السبب في ذلك هو حدث مزعج أو مرهق، مثل الفجيعة والطلاق والمرض ومخاوف العمل أو المال.

غالبًا ما يمكن الجمع بين الأسباب المختلفة لتحفيز الاكتئاب على سبيل المثال ، قد تشعر بالضعف بعد المرض ومن ثم تتعرض لحدث صادم ، مثل الفجيعة التي تسبب الاكتئاب.

أشارت بعض الدراسات أيضًا إلى أن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وأنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.

تعرف على بعض الدوافع المحتملة للاكتئاب:المرور بأحداث صعبة

معظم الناس يستغرقون وقتًا للتصالح مع الأحداث المجهدة ، مثل الفجيعة أو انهيار العلاقة عندما تحدث هذه الأحداث المجهدة ، يزداد خطر الإصابة بالاكتئاب.

سمات شخصية

بعض الأشخاص معرضون للإصابة بالاكتئاب لما لديهم من سمات شخصية معينة ، مثل تدني احترام الذات أو الانتقاد المفرط للذات، قد يكون هذا بسبب الجينات الموروثه أو تجارب الحياة المبكرة أو كليهما.

تاريخ العائلة

إذا كان شخص ما في العائلة مصابًا بالاكتئاب في الماضي ، مثل أحد الوالدين أو الأخت أو الأخ ، فمن المحتمل أن يصاب بها أحد الأبناء أيضا.

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اكتئاب ما بعد الولادة

بعض النساء عرضة بشكل خاص للاكتئاب بعد الحمل حيث يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية والجسدية ، بالإضافة إلى المسئولية الإضافية لحياة جديدة ، إلى اكتئاب ما بعد الولادة.

الشعور بالوحدة

إن الانقطاع عن العائلة والاصدقاء قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

الكحول والمخدرات

عندما تنخفض الحياة ، يحاول بعض الناس التغلب على شرب الكثير من الكحول أو تعاطي المخدرات. هذا يمكن أن يؤدي إلى دوامة الاكتئاب.

الإصابة بمرض مزمن

قد يزداد خطر الإصابة بالاكتئاب إذا كان الشخص يعاني من مرض مزمن أو يهدد الحياة، مثل مرض القلب التاجي أو السرطان.

إصابات الرأس هي أيضًا سبب للاكتئاب غير معروف في كثير من الأحيان يمكن أن تؤدي إصابة الرأس الحادة إلى تقلب المزاج والمشاكل العاطفية.

قد يصاب بعض الأشخاص بقصور قصور الغدة الدرقية الناجم عن مشاكل في جهاز المناعة لديهم، في الحالات النادرة ، يمكن أن تؤدي إصابة بسيطة في الرأس إلى تلف الغدة النخامية ، وهي غدة بحجم حبة البازلاء في قاعدة الدماغ تنتج هرمونات محفزة للغدة الدرقية.

يمكن أن يسبب هذا عددًا من الأعراض ، مثل التعب الشديد والذى بدوره يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب.