شكرا لقرائتكم خبر عن لو ضغطك واطى.. أطعمة تسبب ارتفاعه أبرزها الحليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطعام ونوعيته له دور كبير في ارتفاع نسبة ضغط الدم، ونجد أن بعض الأشخاص يعانون من انخفاض نسبة ضغط الدم نتيجة لعدم تناوله للطعام الذي يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته في الدم.

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي بعض الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة ضغط الدم في حالة التعرض لانخفاض نسبته، وذلك وفقا لموقع "webmed".

يصاب نسبة كبيرة من الأشخاص بمشكلة انخفاض نسبة ضغط الدم نتيجة للتعرض لقلة تدفق الدم الذي يصل إلي القلب، كما ان بعض الأشخاص يتعرضون لنقص في نسبة ضغط الدم خلال فترة الحمل نتيجة لتمدد الأوعية الدموية خلال هذه الفترة الحرجة، ومما لاشك فيه أن هناك بعض الأشخاص يتعرضون لنقص في نسبة ضغط الدم عندما يتناولون بعض الأدوية المسببة لهذا الأمر.

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وأوضح العديد من الأشخاص أن بعض الأشخاص يتعرضون لنقص في نسبة ضغط الدم عندما يتعرضون للجفاف في الجسم، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية لديهم نتيجة لفقدان السوائل بالجسم، وأيضا في حالة الإصابة بالإسهال الشديد.

ولذا نجد أن الأشخاص المصابون بانخفاض نسبة ضغط الدم يشعرون بالدوخة الشديدة وعدم القدرة علي الرؤية بشكل واضح والتعب الشديد وعدم القدرة علي الحركة بشكل طبيعي، الذي يصاحبه التنفس السريع مع زيادة ضربات القلب.

وفي هذه الحالة تكون الأطعمة الغنية بالأملاح هي الخيار الجيد لهذا الأمر، كما أنها تساهم بشكل كبير في القضاء علي انخفاض ضغط الدم، كما أوضحت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناولك لمنتجات الألبان والأطعمة الغنية بالكالسيوم تعد من الخيارات الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي انخفاض نسبة ضغط الدم.