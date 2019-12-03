شكرا لقرائتكم خبر عن انواع الشلل واعراضه المختلفة منها التام والجزئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث الشلل عندما لا تستطيع تحريك أجزاء معينة من جسمك بعد حدوث خطأ في علاقتها بالعقل، قد يأتي الشلل بأشكال مختلفة ويمكن أن تكون تلك الحالة مؤقتة أو دائمة .

ووفقا لموقع " webmd " قد يصاب شخص ما بالشلل بسبب حالة طبية، مثل التصلب المتعدد (MS) ، أو وخز أو ضعف في العضلات.

يمكن أن يسبب الشلل مشاكل في تدفق الدم ، والتنفس، ومدى عمل أعضائك، أو التحدث أو البلع، أو الاستجابات الجنسية، أو التحكم في الرغبة في الذهاب إلى الحمام ، وهذا يتوقف على المكان الذي تشل فيه.

الشلل التام هو عندما لا تستطيع تحريك أو التحكم في عضلاتك المشلولة على الإطلاق. قد لا تكون قادرًا على الشعور بأي شيء في تلك العضلات .

الشلل الجزئي أو غير الكامل هو عندما لا يزال لديك بعض الشعور ، وربما السيطرة على عضلاتك المشلولة. وهذا ما يسمى أحيانا شلل جزئي .

يؤثر الشلل الموضعي على منطقة واحدة محددة ، مثل وجهك أو يديك أو قدميك أو الحبال الصوتية .

الشلل المعمم أكثر انتشارًا في جسمك ويتم تجميعه حسب مقدار إصابة جسمك. يعتمد النوع عادة على مكان إصابة الدماغ أو الحبل الشوكي .

الشلل النصفي هو نوع من الشلل العام الذي يصيب طرفًا واحدًا فقط .

يؤثر الشلل الدماغي على نفس المنطقة على كلا الجانبين ، مثل الذراعين أو الساقين أو كلا الجانبين من وجهك .

يؤثر شلل نصفي على جانب واحد فقط من جسمك وعادة ما يكون سببًا للسكتة الدماغية ، مما يؤدي إلى إتلاف جانب من دماغك .

الشلل الرباعي (أو الشلل الرباعي ) هو عندما تكون الأطراف الأربعة مشلولة في بعض الأحيان مع بعض الأعضاء .

الشلل النصفي هو شلل من الخصر إلى الأسفل .

متلازمة حبس القلب هي أندر وأشد أشكال الشلل، حيث يفقد الشخص السيطرة على جميع عضلاته باستثناء تلك التي تتحكم في حركات العين .

يمكن أن يكون الشلل قاسيًا أو تشنجيًا ، عندما تكون عضلاتك ضيقة ومتشنجة، ويعاني معظم المصابين بالشلل الدماغي من الشلل التشنجي .

أنواع الشلل

اعراض الشلل

هناك العديد من الأسباب المحتملة للشلل، ولكن لا تحاول تحديد السبب بنفسك، راجع الطبيب للحصول على التشخيص المناسب، وتشمل بعض الأسباب الرئيسية للشلل هي:

ضعف مفاجئ على جانب واحد من الوجه، مع ضعف في الذراع أو ضعف في الكلام - نوبة قلبية أو سكتة دماغية صغيرة.

ضعف مفاجئ على جانب واحد من الوجه ، مع وجع الأذن أو وجع .

شلل مؤقت عند الاستيقاظ أو النوم " شلل النوم".

الشلل بعد حادث أو إصابة خطيرة في الرأس أو إصابة في الحبل الشوكي (الظهر).

ضعف في الوجه أو الذراعين أو الساقين التي تأتي وتذهب الناتج عن أمراض مثل التصلب المتعدد أو الوهن العضلي أو شلل الدم الدوري.

تشمل الأسباب الأخرى للشلل:

ضعف تدريجي على جانب واحد من الجسم "ورم في المخ" .

ضعف تدريجي في الساقين مثل الشلل النصفي التشنجي الوراثي أو ضمور العضلات.

ضعف تدريجي في الذراعين والساقين، مثل مرض العصب الحركي ، ضمور العضلات الشوكي أو متلازمة لامبرت إيتون

شلل في الساقين ينتشر على الذراعين والوجه على مدى بضعة أيام أو أسابيع - متلازمة جيلان باري.

شلل من الولادة مثل الشلل الدماغي أو ضمور العضلات الشوكي

الشلل الذي يبدأ في الأسابيع أو الأشهر أو السنوات بعد لدغة القراد " مرض لايم ".

الشلل الذي يبدأ بعد سنوات عديدة من الإصابة بشلل الأطفال - متلازمة ما بعد شلل الأطفال.

أعراض الشلل

أهم أعراض الشلل هو عدم القدرة على تحريك جزء من جسمك، أو عدم القدرة على الحركة على الإطلاق، ويمكن أن يؤثر الشلل على أي جزء من الجسم، بما في ذلك:

الوجه.

الايدى.

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ذراع واحدة أو ساق (أحادي).

جانب واحد من الجسم (شلل نصفي).

كلا الساقين (الشلل النصفي).

كل من الذراعين والساقين (رباعي الشلل أو الرباعي).

قد يكون الجزء المصاب من جسمك به الأعراض التالية:

تشنجات عضلية عرضية.

خدر أو ألم أو وخز.

هناك العديد من الأسباب المحتملة للشلل، ولكن لا تحاول تحديد السبب بنفسك، راجع الطبيب للحصول على التشخيص المناسب.