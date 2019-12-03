شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الحمل الأولية الصداع والنوم الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعراض الحمل تعد من الأمور التي تشغل بالي الكثير من النساء، قبل اقتراب موعد الدورة الشهرية لديهن، فجميع النساء التي تنتظر الحمل تكون علي أتم استعداد لعدم نزول الدورة الشهرية في موعدها لأن هذا الأمر يعد من أعراض الحمل.

ولذا خلال الأسطر القادمة يقدم الخليج 365 بعض اعراض الحمل التي تساعد جميع النساء في التعرف علي إذا كانت حامل أم لا، وذلك وفقا لموقع "healthline وwebmed".

اعراض الحمل

مما لاشك فيه أن هناك العديد من اعراض الحمل التي تظهر علي النساء خلال فترة الحمل الأولي وأبرزها تغيرات في الجسم، وفي المزاج والشخصية، ولذا عليك قراءة الأسطر القادمة لأنها ستساعدك في تحديد إذا كنتي حامل أم لا قبل موعد الدورة الشهرية.

- الصداع نعم تشعر الكثير من النساء به، وهذا الأمر يعد من اعراض الحمل الأكيد، ويحدث نتيجة تغيرات الهرمونات في جسم المرأة، وأيضا نتيجة لتدفق كمية الدم بالجسم.

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-تصاب الكثير من النساء في بداية الحمل بانسداد في الأنف ونزلات البرد الشديدة، وهذا الأمر يحدث نتيجة لانخفاض مناعة جسم المرأة خلال الحمل، ولكن يجب تجنب تناول الأدوية الخاصة بنزلات البرد خلال هذه الفترة حتي تتأكدين من الحمل وثم يقوم الطبيب بتحديد نوعية الأدوية المناسبة للحمل.

-ظهور حب الشباب في وجبة الكثيرات خلال الحمل، وهذا الأمر يعد من اعراض الحمل الأولية والسبب فيها التغيرات الهرمونية التي تتعرض لها المرأة خلال هذه الفترة.

- الإمساك يعد من أبرز اعراض الحمل التي تتعرض لها النساء خلال فترة الحمل الأولي، وذلك يرجع لارتفاع نسبة هرمون الحمل في الجسم فيتسبب في حدوث خلل في الجهاز الهضمي بالجسم، ولذا علي الحامل الاهتمام بالتغذية الهامة التي تساهم بشكل كبير في تلين المعدة والحد من حدوث الإمساك.

-إصابة الحامل بتقلصات أسفل البطن وانقباضات في الرحم تعد من أبرز اعراض الحمل التي تتعرض لها الكثير من الحوامل، وهذه التقلصات تعد شبيها بألم الدورة الشهرية، وتحدث نتيجة لتمدد الرحم.

-تتعرض الكثير من النساء خلال الحمل لزيادة معدلات النوم، وهذا الأمر يعد من اعراض الحمل المبكرة والسبب في ذلك هو تغيرات الهرمونات بالجسم وارتفاع نسبة هرمون البروجسترون في الجسم.