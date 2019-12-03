شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الطماطم الصحية.. الوقاية من السرطان ومهمة لصحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطماطم من أشهر الخضراوات شعبية فى العالم أجمع ولها فوائد صحية كبيرة لصحة الإنسان لما تحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات وأملاح، فيمكن أن يساعد وضع الطماطم في النظام الغذائي على الوقاية من السرطان والحفاظ على ضغط دم صحي وتقليل نسبة الجلوكوز في الدم لدى المصابين بداء السكري.

ووفقا لموقع " healthline" تحتوي الطماطم على الكاروتينات الرئيسية مثل اللوتين والليكوبين هذه يمكن أن تحمي العين من الأضرار الناجمة عن الضوء.

والطماطم هي غذاء نباتي مغذي بشكل كبير، ولها فوائد صحية كثيرة وهى:

فوائد الطماطم الصحيةفوائد الطماطم للوقاية من السرطان

تعتبر الطماطم مصدرًا ممتازًا لفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى، مع هذه المكونات ، يمكن أن تساعد الطماطم في مكافحة تكوين الجذور الحرة، من المعروف أن الجذور الحرة تسبب السرطان.

تحتوي الطماطم أيضًا على اللايكوبين و هو مركب متعدد النباتات أو مادة نباتية مرتبطة بنوع واحد من أنواع الوقاية من سرطان البروستاتا.

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كما أظهرت دراسة بحثية باليابان أن استهلاك بيتا كاروتين قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

فوائد الطماطم فى السيطرة على ضغط الدم

الحفاظ على كمية منخفضة من الصوديوم يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الصحي ومع ذلك ، فإن زيادة تناول البوتاسيوم قد يكون بنفس الأهمية بسبب آثاره المتسعة على الشرايين.

فوائد الطماطم لصحة القلب

تحمل كل من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين C ومحتوى الكولين في الطماطم فوائد كبيرة لصحة القلب، الزيادة في تناول البوتاسيوم ، إلى جانب انخفاض في تناول الصوديوم ، هو أهم تغيير غذائي الذي يمكن للشخص العادي القيام به للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحتوي الطماطم أيضًا على الفولات هذا يساعد على تحقيق التوازن بين مستويات الحمض الاميني. الحمض الاميني هو حمض أميني ينتج عن انهيار البروتين، يقال أنه يزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية، إدارة مستويات الحمض الاميني بواسطة حمض الفوليك يقلل من أحد عوامل الخطر لأمراض القلب.