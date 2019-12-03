شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن كسر الأنف ومضاعفات هذه الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة الرياضة قد ينتج عنها الكثير من الإصابات بعضها يكون خطر ويحتاج إلى عناية فائقة حتى يعود الرياضي أو الشخص المصاب إلى طبيعته، والأنف المكسورة هي كسر أو تصدع في عظامها غالبًا ما يكون فوق جسر الأنف.

ووفقا لموقع" webmed" تشمل الأسباب الشائعة لكسر الأنف رياضات التلامس والمعارك الجسدية والسقوط وحوادث السيارات التي تؤدي إلى صدمة في الوجه، الأنف المكسورة يمكن أن يسبب الألم، إلى جانب التورم والكدمات حول الأنف وتحت العينين، قد تبدو الأنف المصابة ملتوية ، وقد يواجه المصاب صعوبة في التنفس، قد يشمل علاج الأنف المكسور الإجراءات التي تعيدها إلى وضعها الطبيعى الجراحة

علامات وأعراض كسر الأنف

ألم خاصة عند لمس الأنف.

تورم في الأنف والمناطق المحيطة بها.

نزيف من الأنف.

كدمات حول الأنف والعينين.

تشوه الأنف.

صعوبة في التنفس .

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إفراز المخاط .

عندما ترى الطبيب

حالات طوارئ عند الإصابة بكسر الأنف وهى:

وجود إصابة في الرأس أو الرقبة ، والتي قد تتميز بصداع شديد أو ألم في الرقبة أو القيء أو فقدان الوعي، صعوبة في التنفس، نزيف لا يتوقف، نزول سائل مائي صاف من الأنف.

تشمل الأسباب الشائعة لكسر الأنف ما يلي:

إصابة من الاتصال الرياضية ، مثل كرة القدم أو الهوكي، مشاحنات جسدية، حوادث السيارات، السقوط، يمكن أن يكون سبب كسر الأنف عن طريق الصدمه في جسم ثابت ، مثل الباب أو الحائط.

مضاعفات كسر الأنف

قد تشمل المضاعفات أو الإصابات المتعلقة بكسر الأنف:

انحراف الحاجز الأنفي: قد يتسبب كسر الأنف في حدوث انحراف في الحاجز ، وهي حالة تحدث عندما يكون الجدار الرفيع الذي يفصل بين جانبي أنفك (الحاجز الأنفي) مشدودًا ، مما يضيق ممر الأنف. يمكن للأدوية مثل مزيل الاحتقان ومضادات الهيستامين ، للمساعده فى تخفيف الأعراض لكن الجراحة مطلوبة لتصحيح الحالة.

كسر الغضروف: إذا كان الكسر ناتجًا عن ضربة قوية ، مثل حادث سيارة ، فقد يؤدى ذلك إلى الاصابة بكسر في الغضاريف.