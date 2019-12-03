نظف أسنانك لحماية قلبك

كشفت دراسة نشرتها المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، الإثنين، أن غسل الأسنان بالفرشاة يرتبط في كثير من الأحيان بانخفاض مخاطر الإصابة بالرجفان الأذيني وفشل القلب.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن سوء النظافة الفموية يؤدي إلى وجود بكتيريا في الدم، مما يسبب التهاباً في الجسم، ويزيد الالتهاب من مخاطر الرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب) وفشل القلب (ضعف قدرة القلب على ضخ الدم).

وفحصت الدراسة 161 ألفاً و286 مشتركاً في نظام التأمين الصحي الوطني الكوري تتراوح أعمارهم بين 40 - 79، مع عدم وجود تاريخ مرضي مع الرجفان الأذيني أو قصور القلب.

وخضع المشاركون لفحص طبي روتيني بين عامي 2003 و2004، وتم جمع معلومات عن الطول والوزن والاختبارات المعملية والأمراض ونمط الحياة وصحة الفم وسلوكيات صحة الفم.

Advertisements

وخلال فترة متابعة متوسطة بلغت 10.5 سنة، أصيب 4 آلاف و911 (3.0٪) من المشاركين بالرجفان الأذيني و4 آلاف و971 (4.9%) أصيبوا بفشل القلب.

وارتبط تنظيف الأسنان بالفرشاة 3 مرات أو أكثر يومياً بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 10٪، وانخفاض خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 12٪ خلال فترة المتابعة.

وكانت النتائج مستقلة عن عدد من العوامل بما في ذلك العمر والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية، وممارسة التمارين بانتظام، واستهلاك الكحول، ومؤشر كتلة الجسم، والأمراض المصاحبة مثل ارتفاع ضغط الدم.

ورغم أن الدراسة لم تحقق في الآليات، فإن أحد الاحتمالات هو أن غسيل الأسنان بشكل متكرر يقلل من البكتيريا في الأغشية الحيوية تحت اللثة (البكتيريا التي تعيش في الجيب بين الأسنان واللثة)، وبالتالي تمنع الانتقال إلى مجرى الدم.

وأشار كبير مؤلفي الدراسة الدكتور تاي جين سونج من جامعة "إيوها وومان" بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، إلى أن التحليل اقتصر على بلد واحد، وكدراسة قائمة على الملاحظة لا تثبت العلاقة السببية، لكنه أضاف: "لقد درسنا مجموعة كبيرة على مدى فترة طويلة، مما يضيف قوة إلى نتائجنا".