فعالية رياضية ترفيهية بمصر لمواجهة السمنة

تنطلق الجمعة 6 ديسمبر/كانون الأول 2019، فعالية صحية رياضية ترفيهية بمصر، بمقر إحدى الصالات الرياضية بشرقي القاهرة.



تأتي هذه الفعاليات استجابة لمبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتوعية "بمخاطر السمنة وسوء التغذية للأطفال".

ودعا خبير التغذية المصري أبانوب ألبرت إلى إقامة كثير من هذه الفعاليات التي تهدف للارتقاء بصحة المواطن المصري.

وعن أهداف الفعالية يقول أبانوب: "يعدّ هذا بمثابة اليوم رحلة في مجال الرياضة واللياقة البدنية والتغذية للتوعية بمخاطر أمراض السمنة الناجمة عن سوء التغذية".

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وأضاف: "الفعاليات تركز على أساسيات التغذية السليمة، ومعرفة الاحتياجات الغذائية من البروتينات والنشويات والدهون والأملاح المعدنية والفيتامينات والسوائل، هذا إلى جانب تعلم إعداد البرامج الغذائية لمرضى السكر والضغط وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض السرطانية".

وتابع: "نستهدف تعليم الأمهات كيفية إعداد البرامج الغذائية للأطفال، بالإضافة إلى معرفة كيفية إعداد البرامج الغذائية الخاصة بالرياضيين، خصوصا رياضة كمال الأجسام، وشرح فوائد ومخاطر الهرمونات".

وعن مميزات هذه الفعالية يوضح أبانوب: "سيكون يوما رياضيا شاملا يشمل تدريب لياقة بدنية وحصص زومبا مجانية للسيدات وحصص لياقة بدنية وكمال أجسام للرجال، هذا بجانب تعلم كيفية تصميم البرامج الغذائية المناسبة لكل شخص سواء كان رياضيا أو مريضا، كذلك علاج مشاكل السمنة والنحافة".



ويتيح اليوم كشف تغذية مجاني وإجراء تحليل مكونات الجسم بدون مقابل.

حصل أبانوب مجدي ألبرت، على البورد الأمريكي للتغذية الرياضية، والتغذية العلاجية من جامعة ستانفورد، والتغذية الإكلينيكية والسمنة والنحافة وتغذية الأطفال من جامعة عين شمس.