شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة يجب تجنبها لأنها تسبب الاكتئاب.. أهمها السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت العديد من الأبحاث أن ما نستهلكه يذهب مباشرة إلى أنظمتنا العاطفية لجسمنا، لذلك لأن نوعية الطعام مهمة لتقليل أو زيادة خطر الاكتئاب.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthLine"، سوف نتناول سبعة أطعمة ترفع خطر الاكتئاب ويجب تجنبها، وتشمل:





الأسبارتام هو شيء سيئ، خاصة إذا كنت عرضة للاكتئاب، حيث إنه يمنع إنتاج السيروتونين الناقل العصبي ويسبب تراجع المزاج والصداع والأرق. Advertisements 3. الطعام المعالجوجد الباحثون أن استهلاك الكربوهيدرات المكررة أو المصنعة - مثل الخبز الأبيض أو المعكرونة - سوف يتسبب في نفس التأثير على مستويات السكر في الدم. 3. الطعام المعالجوجد الباحثون أن استهلاك الكربوهيدرات المكررة أو المصنعة - مثل الخبز الأبيض أو المعكرونة - سوف يتسبب في نفس التأثير على مستويات السكر في الدم.

1. السكر المكررالسكر يوفر لنا الطاقة لمدة 20 دقيقة؛ ومع ذلك ، فإن هذا العلاج وجميع السكر المكرر يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم لدينا، مما يؤدي إلى مخلفات السكر الذي يعطل مزاجنا، ويستنزف طاقتنا، ويرتبط باضطرابات النوم. 2. المحليات الاصطناعية

وتتم معالجة الخبز بنفس الطريقة التي يتم بها تناول السكر، فبعد زيادة الأنسولين فى الجسم، سوف ينتهي بك المطاف بالتعب والإزعاج والأرق.