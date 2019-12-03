- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة يجب تجنبها لأنها تسبب الاكتئاب.. أهمها السكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت العديد من الأبحاث أن ما نستهلكه يذهب مباشرة إلى أنظمتنا العاطفية لجسمنا، لذلك لأن نوعية الطعام مهمة لتقليل أو زيادة خطر الاكتئاب.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthLine"، سوف نتناول سبعة أطعمة ترفع خطر الاكتئاب ويجب تجنبها، وتشمل:
1. السكر المكررالسكر يوفر لنا الطاقة لمدة 20 دقيقة؛ ومع ذلك ، فإن هذا العلاج وجميع السكر المكرر يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم لدينا، مما يؤدي إلى مخلفات السكر الذي يعطل مزاجنا، ويستنزف طاقتنا، ويرتبط باضطرابات النوم. 2. المحليات الاصطناعية
الأسبارتام هو شيء سيئ، خاصة إذا كنت عرضة للاكتئاب، حيث إنه يمنع إنتاج السيروتونين الناقل العصبي ويسبب تراجع المزاج والصداع والأرق.
3. الطعام المعالجوجد الباحثون أن استهلاك الكربوهيدرات المكررة أو المصنعة - مثل الخبز الأبيض أو المعكرونة - سوف يتسبب في نفس التأثير على مستويات السكر في الدم.
وتتم معالجة الخبز بنفس الطريقة التي يتم بها تناول السكر، فبعد زيادة الأنسولين فى الجسم، سوف ينتهي بك المطاف بالتعب والإزعاج والأرق.
4. الزيوت المهدرجة
تنصح المنظمات الطبية العالمية بالابتعاد عن الدجاج المقلي والجبن المقلي والبطاطس المقلية، أو أي شيء يتم طهيه بالزيوت المهدرجة ويحتوي على دهون محولة يمكن أن تساهم في الاكتئاب.
5. الأطعمة الغنية بالصوديوميمكن أن يؤدي الملح الزائد في المنتجات إلى تعطيل نظامك العصبي، والمساهمة في الاكتئاب ، ويمكن أن يفسد استجابة الجهاز المناعي ، مما يسبب التعب.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 أطعمة يجب تجنبها لأنها تسبب الاكتئاب.. أهمها السكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.