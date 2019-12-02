شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد مرضى الحساسية الموسمية على تخفيف أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من الأشخاص خلال موسم تبديل الفصول من أزمات الربو والحساسية الموسمية ، والتي تسمى أيضًا حمى القش أو التهاب الأنف التحسسي، تحدث فقط خلال أجزاء معينة من السنة، وهي تتطور عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع المواد المثيرة للحساسية ، مثل لقاح النبات ، مما ينتج عنه الكثير من الرشح والعطس والحكة.

ووفقا لموقع " healthline" ادخال تغييرات نمط الحياة قد تساعد أيضًا في تخفيف مشاكل الحساسية الموسمية، يمكن أن تساعد إضافة أطعمة معينة إلى النظام الغذائي في تخفيف الأعراض والحد من الالتهابات إلى تعزيز الجهاز المناعي ، هناك عدد من الخيارات الغذائية التي قد تساعد في التخفيف من مشاكل الحساسية الموسمية.

أطعمه مفيدة لمرضى الحساسية الموسمية:الزنجبيل

تأتي العديد من أعراض الحساسية من مشاكل التهابية ، مثل التورم والتهيج في الممرات الأنفية والعينين والحلق يمكن أن يساعد الزنجبيل في تقليل هذه الأعراض بشكل طبيعي

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الفواكة الحمضية

فيتامين C يمنع نزلات البرد ، إلا أنه قد يساعد في تقصير مدة الإصابة بالزكام وكذلك تقديم فوائد لمرضى الحساسية، تبين أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C يقلل من التهاب الأنف التحسسي .

لذلك خلال موسم الحساسية يجب تناول البرتقال والجريب فروت والليمون لحامض والفلفل الحلو والتوت.

الكركم

الكركم معروف بأنه قوة مضادة للالتهابات ، تم ربط مكوّنه النشط ، وهو الكركمين ، بتقليل أعراض العديد من الأمراض التي تحركها الالتهابات ، ويمكن أن يساعد في تقليل التورم والتهيج الناجم عن التهاب الأنف التحسسي.

الطماطم

الطماطم تعد مصدرًا ممتازًا لفيتامين ج وسى تحتوي الطماطم متوسطة الحجم على حوالي 26 % من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين C.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الطماطم على اللايكوبين ، وهو مركب آخر مضاد للأكسدة يساعد على تهدئة التهاب الجهاز التنفسى، يتم امتصاص اللايكوبين بسهولة في الجسم عند طهيه.