- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر على طفلك تشير إلى فقدان السمع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نصح الخبراء الآباء والأمهات بضرورة فحص مشكلة السمع عند الطفل إذا كنت تشك في أنه يعاني من مشكلة في الاستماع.
وأشار الباحثون إلى أن صعوبات السمع يمكن أن تؤدى أيضًا إلى مشاكل سلوكية وقلة التركيز وحتى الاكتئاب، ويتم اختبار السمع لدى معظم الأطفال ، ولكن قد يصاب بفقدان السمع في السنوات اللاحقة بسبب المرض أو السمات الجينية أو التعرض لضوضاء عالية أو التهابات الأذن.
يقول علماء السمع إن التهابات الأذن شائعة ، حيث تصيب خمسة من كل ستة أطفال في السنوات الثلاث الأولى من حياتهم.
والأطفال الذين يعانون من ضعف السمع في كثير من الأحيان لا يدركون أن لديهم مشكلة، وأولياء الأمور والمدرسين قد لا يعرفون العلامات، وفقًا للأكاديمية.
تشمل المؤشرات المحتملة لفقدان السمع عند الأطفال:
• صعوبة في متابعة المهام وعدم فهم المهمة
• عدم الاستمرار في المدرسة
• سوء فهم الأسئلة أو عدم الرد أو الرد بشكل غير لائق
• طلب تكرار الأشياء، أو مشاهدة وجهك باهتمام وأنت تتحدث، وفي محاولة لفهم ما تقوله.
كانت هذه تفاصيل خبر علامات تظهر على طفلك تشير إلى فقدان السمع.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.