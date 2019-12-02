شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر على طفلك تشير إلى فقدان السمع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نصح الخبراء الآباء والأمهات بضرورة فحص مشكلة السمع عند الطفل إذا كنت تشك في أنه يعاني من مشكلة في الاستماع.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قالت "جاكي كلارك" ، رئيس الأكاديمية الأمريكية لعلم السمع: "الطفل الذي يعاني من ضعف بسيط في السمع قد يفقد 50% من مناهج الفصل الدراسي"، وتابعت "كلارك": "هناك أطفال تم تشخيص إصابتهم بصعوبة التعلم، في حين أن ما يحتاجون إليه حقًا هو تعزيز السمع".

وأشار الباحثون إلى أن صعوبات السمع يمكن أن تؤدى أيضًا إلى مشاكل سلوكية وقلة التركيز وحتى الاكتئاب، ويتم اختبار السمع لدى معظم الأطفال ، ولكن قد يصاب بفقدان السمع في السنوات اللاحقة بسبب المرض أو السمات الجينية أو التعرض لضوضاء عالية أو التهابات الأذن.

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يقول علماء السمع إن التهابات الأذن شائعة ، حيث تصيب خمسة من كل ستة أطفال في السنوات الثلاث الأولى من حياتهم.

والأطفال الذين يعانون من ضعف السمع في كثير من الأحيان لا يدركون أن لديهم مشكلة، وأولياء الأمور والمدرسين قد لا يعرفون العلامات، وفقًا للأكاديمية.

تشمل المؤشرات المحتملة لفقدان السمع عند الأطفال:

• صعوبة في متابعة المهام وعدم فهم المهمة

• عدم الاستمرار في المدرسة

• سوء فهم الأسئلة أو عدم الرد أو الرد بشكل غير لائق

• طلب تكرار الأشياء، أو مشاهدة وجهك باهتمام وأنت تتحدث، وفي محاولة لفهم ما تقوله.