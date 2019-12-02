شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من قصر القامة 6 أطعمة تساعد فى طول القامة بطريقة ملحوظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى نسبة كبيرة من الأشخاص من قصر القامة، ويرغبون فى زيادة نسبة طولهم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على بعض الأطعمة التى تساهم بشكل كبير في زيادة طول القامة، وذلك وفقا للموقع الهندى "boldsky".

مما لا شك فيه أن الطعام يلعب دورا كبيرا فى زيادة طول القامة لدى الأشخاص الذين يعانون من قصر القامة، ويساهم بشكل كبير تعزيز النمو وزيادة الطول، ومن هذه الأطعمة التالى:

1- أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول اللفت يساهم فى زيادة الطول، ولذا عليك تناوله لأنه غنى بالعديد من الفيتامينات التى تساهم فى تحفيز هرمون النمو.



أطعمة لزيادة طول القامة

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2- أكدت الدراسات أن تناول البيض له دور كبير فى زيادة الطول، لأنه غنى بالبروتين المهمة للجسم بشكل كبير، كما أن البيض له دور كبير فى الحد من الإصابة بقصر القامة.

3- السبانخ غنية بالحديد ومضادات الأكسدة والكالسيوم، فهى من الأطعمة التى تساهم فى تقوية الجهاز المناعي، وتعمل على زيادة الطول بطريقة ملحوظة.

4- أكدت الدراسات أن الفواكه لها دور كبير في زيادة الطول خاصة المحتوية على فيتامين أ، لذا عليك الإكثار من تناولها لأنها تساهم بشكل كبير تقوية العظام والمناعة بالجسم.

5- الزبادي والحليب من الأطعمة الغنية ببفيتامين "د" والكالسيوم، لذا تناولها له دور كبير فى الحفاظ على صحتك، وتزيد من النمو والطول، لذا عليك الاهتمام بتناول كوب منه يوميا.

6- الدجاج واللحوم الحمراء من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، وأيضا تساهم بشكل كبير فى تقوية المناعة وزيادة طول القامة.