شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير لقاح جديد لوقف مرض السل البقرى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الباحثون لقاحًا جديدًا واختبارًا مكملاً للجلد لحماية الماشية من مرض السل البقري.

كشفت دراسة جديدة، نُشرت في مجلة" Scientific Reports "، أن الفريق البحثي من جامعة Surrey ابتكر لقاحًا متوافقًا مع شكل اصطناعي من اختبار السل (PPD) ، وهو اختبار يُستخدم لمراقبة مرض السل في الماشية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

هذا اللقاح الجديد يوفر الحماية ضد السل الذى يصيب الأبقار، وسيساعد في مكافحة هذا المرض الفتاك الذي يصيب أكثر من 50 مليون رأس من الماشية في جميع أنحاء العالم ويدمر اقتصاد المزارعين.

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ما هو السل البقرى

السل البقري هو مرض معد في الماشية يصيب رئتيهم، ويتم إعدام تلك التي تبين أنها إيجابية للمرض، ويعد لقاح Bacille Calmette Guerin (BCG) ، والذي يستخدم حاليًا لحماية البشر ضد السل فعال في الماشية، ولكنه لا يتوافق مع اختبار السل الجديد " PPD ".

خلال هذه الدراسة ، سعى الباحثون إلى إنتاج سلالة لقاح BCG جديدة تفتقر إلى بعض البروتينات التي يتم مشاركتها مع الفطريات المرضية، عن طريق تحديد الجينات التي تحتوي على بروتينات مناعية مشفرة يمكن إزالتها من لقاح BCG دون التأثير على قدرتها على العمل ككائنات حية لقاح.

تم اختبار الكفاءة الوقائية للسلالة الجديدة على الخنازير، وقد وجد أن الخنازير المصابة بالسل أثبتت نتائج إيجابية للمرض باستخدام اختبار الجلد الصناعي، في حين أن الخنازير التي تم تحصينها باستخدام السلالة القديمة BCG لم تفعل ذلك.