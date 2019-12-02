11 نصيحة لتأجيج العلاقة الحميمة مع الزوج الذي يعمل ليلاً

وتيرة الحياة المتسارعة والمشكلات الأسرية وحتى الزوجية، جميعها عوامل من شأنها أن تؤثّر سلباً على ممارسة العلاقة الحميمة بين الزوجين. ومما لا شك فيه، أن ممارسة العلاقة الحميمة تتطلّب الأجواء المناسبة والأوقات وحتى الرومانسية بين الطرفين كي يعبّرا عن عواظفها ويتشاركا الأحاسيس سوياً.



وحول إنجاح هذه العلاقة الثمينة بين الطرفين، فإن الاختصاصية النفسيَّة، كوثر ناعسة، تطلع "الجميلة" على أهم النصائح حول تنظيم العلاقة الحميمة بين الزوجين الذي يعمل أحدهما ليلاً. بداية أوضحت كوثر أنَّه لجعل العلاقة الحميمة أكثر متعة للطرفين عليهما البحث عن الوقت المناسب لكليهما، ويجب أن يتعاونا في ذلك مع البعد عن الأنانيَّة وحبِّ الذات وبخاصة من الزوج، فكثير من الرجال يتميزون بالأنانية خاصة في العلاقة الحميمة، حيث يختارون الوقت المناسب لهم فقط ولا يبالون بالزوجة.



اختيار الوقت المناسب مشكلة كبيرة تواجه العديد من الزوجات مع أزواجهنَّ الذين يعملون ليلًا، وتعمل الزوجة نهاراً فلا يتقابلان يومياً إلا لساعات معدودة وأحياناً لا يتقابلان على الإطلاق بسبب عدم تنظيم المواعيد بينهما، وهو ما قد يؤثر على العلاقة الزوجيَّة على المدى البعيد ويصيبها بالفتور، ليس في العلاقة الحميمة فحسب وإنما في كل ما يتعلق بحياتهما. لذلك يجب أن تبتكري طرقاً لتقوية العلاقة بينك وبين زوجك، وتشركيه فيها ومنها أن يكون التواصل بينكما أكثر عن طريق رسائل الحبِّ والاطمئنان المتواصل عن طريق الهاتف أو حتى عن طريق ترك رسائل ورقيَّة له في ثيابه عندما يعود ليقرأها ويشعر بأنكِ ما زلت تفتقدينه وتشعرين بوجوده، عندها سيفعل أشياء مماثلة تشعرك بحبِّه لكِ.

• نصائح تساعدك على تنظيم العلاقة الحميمة: 1

-العلاقة الحميمة الجسديَّة هي ليست العلاقة الجنسيَّة فقط. المسا بعضكما خلال وجودكما مع بعض. تبادلا القبل واحضنا بعضكما بأكبر قدر ممكن من دون علاقة كاملة.

2-استغلي أيام العطلة الأسبوعيَّة بشكل فعَّال في تقوية الروابط بينك وبين زوجك، وبالطبع في إيجاد أوقات رومانسيَّة بينكما لا ينساها تغنيه عن افتقادك في أغلب أوقات العمل.

3-خصصا أوقاتاً خاصة بكما بعيدة عن الأطفال. يمكنك أخذ يوم في أي فندق والاستمتاع مع زوجك بعيداً عن أي مؤثرات خارجيَّة، والاستعانة بالأهل في صحبة الأطفال خلال ذلك الوقت.

4- يجب أن تأخذا إجازة كل فترة من العمل وتعيدا لحياتكما النمط الطبيعي لها. 5- نظمي مع زوجك أوقات العودة والذهاب للعمل، فمثلا يمكنك وصول البيت ساعة مبكراً في يوم والاستمتاع فيها مع زوجك، كما يمكنه في يوم آخر عمل ذلك وهكذا. 6- فاجئي زوجك بأخذ يوم إجازة من عملك وعمل إفطار رومانسي مع جو هادئ وعند عودته سيسعد كثيراً بهذه المفاجأة وسيعوضكما هذا الوقت القليل عن كثير من المشاعر المفتقدة بينكما.

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7- مارسا العلاقة الحميمة نهاراً بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة يكون زوجك في أفضل حالاته في ذلك الوقت، كما أنَّ بدء اليوم بعلاقة حميمة حتماً سيؤثر في مزاجك ومزاج زوجك لبقية اليوم.

8- مارسا العلاقة حميمة خلال ذهاب الأطفال للمدرسة وبعد إعداد إفطار رومانسي وأخذ دش منعش سيغنيك عن الانتظار لأيام الإجازات الليليَّة وإزعاج الأطفال.

9- مارسا العلاقة الحميمة قبل الذهاب للعمل مباشرة إذا كان زوجك يذهب لعمله في توقيت متأخر من الليل يمكنكِ إعداد عشاء رومانسي بعد خلود الأطفال للنوم وممارسة علاقة حميمة سريعة ومثيرة قبل ذهابه للعمل.

10

-مارسا العلاقة الحميمة في أثناء الاستحمام فالأزواج يعشقون ممارسة العلاقة الحميمة سريعاً، وفي توقيت غير متوقع كتوقيت الاستحمام مثلاً. 11- وتأكدي سيدتي أنَّ العلاقة الحميمة الممتعة جداً تلك التي تكون عفويَّة وبأوقات غير اعتياديَّة لكليكما.

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