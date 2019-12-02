أعراض تكشف عن إصابتكم بالتهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن

يعدّ مرض التهاب الشعب الهوائية مرضا شائعا خلال فصلي الشتاء والربيع، إذ إنّ الطقس البارد يسمح بانتقال الفيروسات إلى الصدر، كما أن الربيع يتسم بالتقلبات الجوية وانتشار الأتربة.

والتهاب الشعب الهوائية عبارة عن التهاب في بطانة شعبتي القصبة الهوائية، اللتين تحملان الهواء من الرئتين وإليهما.

وحسب المعلومات فإن التهاب الشعب الهوائية الحاد ينشأ في أغلب الأوقات عن نزلات البرد أو أي عدوى في الجهاز التنفسي، أما التهاب الشعب الهوائية المزمن، فهو حالة مرضية أكثر خطورة، وعبارة عن تهيج مستمر أو التهاب في بطانة أنابيب الشعب الهوائية ينتج غالباً عن التدخين.

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أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن؟

- السعال

- إنتاج المخاط أو "البلغم" الذي قد يكون في بعض الأحيان ملطخاً بالدماء

- الإرهاق

- ضيق التنفس

- الحمى الخفيفة والرعشة

- ضيق في منطقة الصدر

كذلك، فإن الشخص المصاب بالتهاب الشعب الهوائية الحاد، قد يعاني من أعراض البرد، مثل الصداع الخفيف وآلام الجسم.

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