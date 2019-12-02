دراسة جديدة تربط بين مقاس الخصر وخطر الإصابة بالخرف

وجدت دراسة جديدة أن مقاس الخصر يؤثّر على خطر الإصابة بالخرف، وحسب المعلومات فإن زيادة محيط الخصر عن 85 سنتيمتراً لدى النساء و90 سنتيمتراً لدى الرجال، قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف حتى لو لم يكن الشخص يعاني زيادة الوزن.

ولفتت الدراسة، التي أجريت على أكثر من 870 ألف شخص فوق سن الـ65 عاماً، إلى أنه كلما زاد مقاس الخصر، زاد خطر الإصابة بالخرف.

وعلى الرغم من أن الأبحاث السابقة كانت أظهرت أن السمنة تزيد من فرص الإصابة بالخرف، فقد أظهر البحث الجديد أن وجود الدهون في منطقة البطن يحمل مخاطر أيضاً.

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إشارة إلى أن هذه الدراسة، التي أجراها الدكتور جيوم جون تشو من جامعة كوريا في سيول بكوريا الجنوبية، شملت أشخاصا فوق سن الـ65 عامًا شاركوا في امتحان فحص الصحة الوطنية في عام 2009.

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يذكر أن هذه الدراسة لم تثبت أن الدهون الزائدة في منطقة الخصر تسبب الخرف لدى الأشخاص أصحاب الوزن الصحي، لكنها أشارت فقط إلى وجود رابط بين هذه الدهون والخرف.

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