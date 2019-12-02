شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات هتقولك إن الشخص ده بيفكر فى الانتحار.. اعرفها عشان تساعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة انتحار الشباب، لذا يقدم الخليج 365 لقرائه العديد من العلامات التى توضح السلوك الانتحاري الكامن فى كل شخص.

ونقدم فى التقرير التالى علامات السلوك الانتحارى، وذلك وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

1- التتحرك بسرعة غير عادية أو ببطء.

2- غير مهتم بمظهره الخارجى.

3- القيام باتباع سلوك خطير أو ضار بالنفس، مثل القيادة المتهورة أو زيادة تعاطى المخدرات أو الكحول.

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4- التعرض لأزمة فى الحياة تعد من أسباب الإصابة بالسلوك الانتحاري، وقد تؤدي الأزمات الحياتية الكبرى إلى محاولة انتحار، كوفاة أحد أفراد الأسرة أو الطلاق أو الإصابة بمرض خطير، أو فقدان وظيفة.

5- التخلى عن الممتلكات الشخصية تعد من أبرز الأعراض فيصبح غير راغب فى اقتناء أى شيء.

6- التهديد بالانتحار من أهم العلامات، فهناك من 50٪ إلى 75٪ من الذين يفكرون فى الانتحار سيعطون شخصًا كصديق أو قريب علامة تحذير.

7- العصبية والتوتر والقلق وضيق التنفس تعد من أبرز الأعراض.

8- الشعور الدائم بعد الأمان، وعدم الرغبة فى الاجتماعات مع الآخرين ويفضل الوحدة.