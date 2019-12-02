شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف الأسنان 3 مرات في اليوم يحمى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة نشرت بموقع " news18" أن تنظيف الأسنان بالفرشاة 3 مرات أو أكثر في اليوم الواحد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بفشل القلب بنسبة 12 % .

تشيرالدراسة التى أجرتها جامعة في كوريا الجنوبية وفقا لموقع " news18" إلى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة 3 مرات أوأكثر في اليوم الواحد قد يرتبط بانخفاض خطرالإصابة بعدم انتظام ضربات القلب وفشل القلب.

ووفقا لفرضيات الدراسة فأن أحد الاحتمالات هو أن تفريش الأسنان بشكل متكرر يقلل البكتيريا الموجودة فى الأغشية الحيوية تحت اللثة، وبالتالي تمنع الانتقال إلى مجرى الدم.

وقال الباحثون إن الدراسات السابقة تشير إلى أن سوء النظافة الفموية يؤدي إلى وجود بكتيريا في الدم مسببة التهاب في الجسم، الالتهاب يزيد من مخاطر الإصابة بالرجفان الأذيني أوعدم انتظام ضربات القلب، وفشل القلب وهي حالة تكون فيها قدرة القلب على ضخ الدم أوالاسترخاء ضعيفة، وتمتلئ بالدم.

بحثت الدراسة الأخيرة، التي نشرت في " the European Journal of Preventive Cardiology"، العلاقة بين نظافة الفم وظهورأعراض أمراض القلب، حيث خضع المشاركون الذين تتراوح أعمارهم من 40 إلى 79 عام، لفحص طبي روتيني بين عامي 2003 و 2004.

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ووجدت الدراسة أن تنظيف الأسنان بالفرشاة ثلاث مرات أو أكثر في اليوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 10 % وانخفاض خطر الإصابة بـ فشل القلب بنسبة 12 % خلال نفس الوقت.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج كانت مستقلة عن عدد من العوامل بما في ذلك العمروالجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية والتمارين المنتظمة واستهلاك الكحول ومؤشر كتلة الجسم والاضطرابات مثل ارتفاع ضغط الدم.