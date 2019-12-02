شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين نزلات البرد والأنفلونزا.. "الاتنين مش واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلات البرد هى المرض الأكثر شيوعا خلال فصل الشتاء، ولكن الجميع يخلط بين نزلات البرد وعدوى الانفلونزا ولا يعرف أن هناك فرقا بينهما، تعتبر كل من الأنفلونزا والبرد الشائع من أمراض الجهاز التنفسي ولكنها تسببها فيروسات مختلفة.

ووفقا لموقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، فأنه نظرًا لأن هذين النوعين من الأمراض لهما أعراض مماثلة ، فقد يكون من الصعب تحديد الفرق بينهما استنادًا إلى الأعراض وحدها. بشكل عام ، تكون الأنفلونزا أسوأ من نزلات البرد الشائعة ، والأعراض أكثر حدة.

نزلات البرد عادة ما تكون أقل حدة من الأنفلونزا، فالأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد هم أكثر عرضة للإصابة بسيلان في الأنف أو انسدادها، ونزلات البرد عمومًا لا تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة ، مثل الالتهاب الرئوي أو الالتهابات البكتيرية أو المستشفيات، ولكن يمكن أن يكون للأنفلونزا مضاعفات خطيرة للغاية مرتبطة بها.

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كيف يمكن معرفة الفرق بين البرد والانفلونزا؟

نظرًا لأن نزلات البرد والإنفلونزا تشترك في العديد من الأعراض ، فقد يكون من الصعب أو حتى من المستحيل تحديد الفرق بينها بناءً على الأعراض وحدها، يمكن للاختبارات الخاصة التي يجب إجراؤها عادة في غضون الأيام القليلة الأولى من المرض معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بالأنفلونزا.

ما هي أعراض الأنفلونزا مقابل أعراض البرد؟

يمكن أن تشمل أعراض الأنفلونزا الحمى أو الشعور بالحمى ، القشعريرة ، والسعال ، والتهاب الحلق ، وسيلان الأنف ، أو انسداد في العضلات أو الجسم ، وآلام في العضلات أو الجسم (التعب)، تكون أعراض نزلات البرد عادة أكثر اعتدالا من أعراض الأنفلونزا الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد هم أكثر عرضة للإصابة بسيلان في الأنف أو انسداد، الزكام عموما لا يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.