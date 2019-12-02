شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. فحص سرطان الجلد يكشف عن تغيرات فى البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فحص سرطان الجلد هو فحص بصري للجلد يمكن القيام به بنفسك أو بواسطة الطبيب، حيث يتم فحص الجلد بحثاً عن علامات غير معتادة أو الشامات وتغيرها، من خلال سلسلة " اطمن على نفسك " نتعرف على كيفية فحص سرطان الجلد، وفقاً لموقع "Medline plus".



سرطان الجلد

وخلال الفحص يبحث الطبيب فى الجلد عن الشامات أوالعلامات غيرالمعتادة في اللون أو الحجم أو الشكل أو الملمس، حيث قد تكون علامات لسرطان الجلد.

سرطان الجلد هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، ومن أكثرأنواع سرطان الجلد شيوعًا هي الخلايا القاعدية وسرطانات الخلايا الحرشفية.

نادرا ما تنتشرهذه السرطانات إلى أجزاء أخرى من الجسم وعادة ما تكون قابلة للعلاج مع العلاج.

يمكن أن يساعد فحص سرطان الجلد في العثورعلى السرطان في مراحله الأولى حتى يكون علاجه أسهل.

أهمية فحص سرطان الجلد

-يبحث فحص سرطان الجلد عن علامات سرطان الجلد.

-لا يستخدم لتشخيص السرطان.

-إذا اشتبه بسرطان الجلد بعد الفحص، فستكون هناك حاجة لإجراء اختبار يسمى الخزعة لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالسرطان.

لماذا أحتاج إلى فحص سرطان الجلد؟

قد تحتاج إلى فحص لسرطان الجلد إذا كان لديك بعض عوامل الخطر، تشمل عوامل الخطر لسرطان الجلد وجود:

-لون البشرة الفاتحة

-شعر أشقر أو أحمر

-عيون فاتحة اللون (الأزرق أو الأخضر)

الجلد الذي يحترق بسهولة أو النمش.

-التعرض لحروق الشمس من قبل.

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-الوراثة أو التاريخ الشخصي لسرطان الجلد.

-التعرض المتكرر لأشعة الشمس فى العمل أو الأنشطة الترفيهية.

- وجود عدد كبير من الشامات على الجلد.

إذا كنت تقوم بفحص نفسك، فقد تحتاج إلى فحص من قبل طبيب إذا وجدت علامات الإصابة بسرطان الجلد أثناء الفحص الذاتي.



سرطان الجلد

تختلف العلامات تبعًا لنوع سرطان الجلد ، ولكنها قد تشمل:

-التغيير في الشامة الحالية أو بقعة.

- الشامة أو علامة الجلد الأخرى التي تتساقط ، أو تنزف ، أو تصبح قشرة.

- وجود شامة تؤلمك عند اللمس.

-قرحة لا تلتئم خلال أسبوعين.

-التهاب مع شامة ذات حدود غير منتظمة، والتي قد تنزف بسهولة.

إذا كنت تقوم بفحص نفسك، فتأكد من وجود علامات سرطان الجلد:

-عدم التماثل: يكون للشامة شكل غريب، نصفه لا يتطابق مع النصف الآخر.

-الحدود: حدود الشامة خشنة أو غير منتظمة.

-اللون: لون الشامة غير متساو.

-الحجم: الشامة أكبر من حجم حبة البازلاء أو ممحاة قلم رصاص.

تغيرات: لقد تغيرت الشامة في الحجم أو الشكل أو اللون.