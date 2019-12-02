تأثير غذاء الأم على الجنين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2019 04:43 مساءً - تعتبر الأم هي شريان الحياة بالنسبة للجنين، فهي مصدر الغذاء والهواء بالنسبة له طيلة وجوده في رحمها، ولذلك فيجب أن تهتم بغذائها، لأنه يترك أثره على صحة الجنين ونفسيته وسلوكياته حسبما أكدت أخر الدراسات العلمية، ولذلك يشرح الدكتور رياض عبد العزيز أخصائي النساء والولادة أثر تغذية الأم على الجنين... تغذية الحامل تحتاج الأم لعناصر غذائية إضافية لكي تعوض النقص الذي يستمده الجنين منها.

وتحتاج للمزيد من الطاقة بسبب زيادة كتلة جسم الأم فهي قد أصبحت عبارة عن جسدين في جسد واحد.

ولذلك فيجب أن تهتم بكمية ونوع الغذاء لكي تمر مرحلة الحمل بسلام. Advertisements العناصر الغذائية اللازمة للأم البروتين: يعتبر البروتين هو عنصر البناء الأول لخلايا الجسم لأنها مسئولة عن النمو، وتختص البروتينات في نمو المشيمة وعدم ضمورها وكذلك دم الأم والسائل الأمينوسي ويجب أن تحصل على حصة مناسبة منه لكي يضمن سلامة الحمل بهذه النقاط الثلاثة.

من مصادر البروتين الطبيعية التي يجب أن تتناولها الحامل اللحوم والبيض والبقوليات والأسماك. الكربوهيدارت: ويفضل أن تحصل الحامل على الكربوهيدرات الطبيعية من مصادرها وليست المصنعة فالسكر الذي يضاف للطعام يعطي الأم طاقة وقتية ويزيد من إحساسها بالجوع، في حين أن الكربوهيدرات المعقدة تمنح الأم الحامل كمية من الطاقة تستمر معها مدة طويلة مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والبطاطا. المعادن والفيتامينات: وفي هذا الجزء من التغذية تحتاج الأم الحامل إلى: الكالسيوم وهو يدخل في تركيب العظام والأسنان لها ولجنينها وعليها أن تتناول الجبن والحليب واللبن الزبادي.

الحديد وهو المصدر الأول لتكوين دم الطفل ويجب أن تحصل على جرعة مضاعفة يومياً منه تصل إلى 30 مليغرام، ويتوفر الحديد في اللحوم الحمراء والخضروات الخضراء الداكنة ويجب أن تتناوله الأم مع فيتامين سي لتسهيل امتصاصه، ويمكن أن تعصر الليمون على الأطعمة الغنية بالحديد مثل الفول المدمس والكبدة المقلية بعد تمام نضجها.

الفيتامينات: تلعب دوراَ هاماً في تقوية مناعة الأم ,أي نقص فيها يعني أن تتعرض للأمراض، وفي حال عدم تناول الأم الحامل للفيتامينات الكاملة فيمكن أن تحصل على مكملات غذائية حسب إرشادات الطبيب.

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