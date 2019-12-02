5 حيل للتغلب على انتفاخ البطن

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يعد انتفاخ البطن واحداً من أكثر مشاكل المعدة المزعجة والتي تسبب لك الشعور بزيادة الضغط في البطن.. إليك وصفة سحرية للتخلص من اننفاخ البطن وإنقاذ نفسك من آلامه المزعجة.
1. تناول الطعام بشكل أبطأ
يساعدك ذلك على الاستمتاع بالمزيد من الطعام، ويقلل من كمية فقاعات الهواء التي تبتلعها مع وجبتك والتي هي السبب الكارثي للانتفاخ في المقام الأول.
2. تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات
اللفت والبروكلي والكرنب هي في الواقع خضراوات غنية بالمواد الغذائية وغنية بالألياف تحتاج إلى تناولها من أجل الحصول على نظام هضمي قوي.
3. انتبهي للملح
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تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى إبطاء جسمك من التخلص من الماء الزائد، مما قد يجعلك تشعر بأن هناك انتفاخاً في معدتك.
4. الوقت المناسب للفاكهة
تناولي الفاكهة بعد الوجبة الثقيلة لتقوية الجهاز الهضمي وتساعدك على تجنب الإمساك والانتفاخ.
5. شرب النعناع وشاي البابونج
تناول شاي البابونج أو شاي النعناع يساعد على التخفيف من آلامك إذا شعرت بالانتفاخ.
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