حمى الضنك تقتل 1502 في الفلبين خلال 11 شهرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في الفلبين، الإثنين، أن مرض حمى الضنك أودى بحياة 1502 شخص، وتضاعفت تقريبا حالات الإصابة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتمثل أعداد الوفيات خلال الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني والـ16 من نوفمبر/تشرين الثاني، زيادة بنسبة 39%، مقارنة بـ1075 حالة وفاة العام الماضي.
وأشارت وزارة الصحة إلى 402 ألف و694 حالة إصابة بالمرض خلال الفترة نفسها (11 شهرا من العام الجاري)، مقارنة بـ203 آلاف و335 حالة في الفترة نفسها من عام 2018.
وأضافت الوزارة أن أعمار معظم المرضى تتراوح بين 5 و9 أعوام.
وأعلنت الفلبين، في أغسطس/آب، تفشي وباء حمى الضنك في البلاد، بعد زيادة عدد حالات الإصابة بالمرض.
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