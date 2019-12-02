شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: غسل الأسنان 3 مرات يومياً يحد من الأزمات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلصت دراسة إلى أن غسل الأسنان ما لا يقل عن 3 مرات يومياً يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بأزمة قلبية بنسبة أكثر من 10%.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أن الباحثين ربطوا بين غسل الأسنان والأزمة القلبية والرجفان الأذيني، وهى حالة تسبب عدم انتظام ضربات القلب.

ووفقا لما نشرعلى موقع الرؤية، توصلت الدراسة إلى أن غسل الأسنان بصورة متكررة يحد من عدد البكتريا الموجودة بين الأسنان واللثة، ما يمنعها من الدخول إلى مجرى الدم.

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ودرس العلماء في كوريا الجنوبية الصلة بين نظافة الفم ومشاكل القلب، حيث شملت الدراسة 161 ألف شخص تراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً، وتم إخضاعهم لفحص طبي في الفترة ما بين 2003 و2004.

وحين جاء موعد إجراء متابعة طبية بعد 10 أعوام، خلص العلماء إلى أن نحو 5% أصيبوا بأزمة قلبية و3% أصيبوا بالرجفان الأذيني.

وربط العلماء بين غسل الأسنان 3 مرات أو أكثر يومياً وانخفاض نسبة الإصابة بالأزمات القلبية بنسبة 12% والرجفان الأذيني بنسبة 10%.

ولم تأخذ الدراسة في الاعتبار عوامل مثل العمر والجنس والحالة المادية وممارسة الرياضة وتناول الكحوليات وكتلة الجسم.