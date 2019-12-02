صحة ورشاقة

حالات الولادة المتعثرة قد تعرض الأطفال للإصابة بكسر القفص الصدري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسور القفص الصدري أو العمود الفقري من أخطر الإصابات التي قد يتعرض لها الانسان وقد تكلفة حياته، أو تمنعه من الحركة طوال عمره، وكسرالصدر القطني هو كسر في واحدة أو أكثر من الفقرات القطنية والصدرية.

ووفقا لموقع " DRUGS" الفقرات هي العظام التي تشكل العمود الفقري، الفقرات الصدرية هي 12 عظمة بين الرقبة وأسفل الظهر،  فهى متصلة بالأضلاع  وتساعد الضلوع على الحركة عندما نتنفس، والفقرات القطنية هي 5 عظام بين الصدر والوركين.

ما الذي يسبب كسر الصدر القطني؟
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عادةً ما تسبب كسور الصدر القطني إصابة شديدة في العمود الفقري، عند تلف العمود الفقري، قد يكون هناك أيضًا تلف في النخاع الشوكي. قد يكون سبب كسر الصدر القطني حادث سيارة أو سقوط من ارتفاع كبير قد تحدث أيضًا عند الوليد أثناء الولادة الصعبة، قد يعاني كبار السن مرضى هشاشة العظام من كسور في أسفل الصدربعد تعرضهم لأى إصابة أوصدمه.

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ما هي علامات وأعراض كسر الصدر القطني؟
 

الألم الذي يزيد أثناء الحركة، حركة محدودة من الظهر،منحنى غير طبيعي في العمود الفقري، كدمات وتورم على الظهر، تنميل  أو ضعف أو شلل في الساقين.

كيف يتم تشخيص كسر الصدر القطني؟
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يتم إجراء الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتحقق من وجود كسرفي العظام أوغيرها من المشكلات، قد يتم اعطاء المريض صبغة لمساعدة العظام في الظهور بشكل أفضل في صور الأشعة.

كيف يتم علاج كسر الصدر القطني؟
 

يعتمد العلاج على العظام التي تعرضت للتلف ونوع الكسر الذي يعانى  منه المريض،  يمكن علاج كسور الصدر القطني الخفيفة بالراحة في الفراش، للحصول على الدعم، قد يحتاج  المصاب إلى ارتداء دعامة خلفية، في بعض الأحيان قد يتم استخدام مشد لدعم العمود الفقري الضعيف، لتقليل الحمل على العمود الفقري المكسور، قد يحتاج المصاب إلى استخدام جهاز المشي، قد يتطلب كسرالصدر القطني الشديد إجراء عملية جراحية لإعادة العظام إلى وضعها الطبيعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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