أوميجا 3 تخفض ضغط الدم وتحفز عملية الأيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي إن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية؛ إذ إنّها مهمة لصحة الأعصاب والمخ.

وأضافت أن أوميجا 3 تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتحفيز عملية الأيض، فضلاً عن تأثيرها المثبط للالتهابات. وأشارت إلى أنَّ الجسم لا يمكنه إنتاج الأحماض الدهنية أوميجا 3 بنفسه؛ لذا ينبغي إمداده بها من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل والأفوكادو والمكسرات وزيت بذر الكتان.

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