الحصبة تقتل 53 في ساموا رغم فرض الطوارئ

أعلنت حكومة ساموا أن 53 شخصا، على الأقل، معظمهم أطفال، وافتهم المنية في تلك الدولة الجزيرة بالمحيط الهادئ بسبب تفشي مرض الحصبة منذ الشهر الماضي رغم فرض حالة طوارئ.

وذكرت وزارة الصحة في ساموا أنه وفقا لآخر تحديث حتى صباح الاثنين، تم الإبلاغ عن 3 آلاف و728 حالة إصابة بالحصبة منذ تفشي المرض المعدي.



وارتفع عدد الوفيات، الاثنين، إلى 53 حالة وفاة، من 20 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها قبل أسبوع.



وقالت الحكومة إن 5 وفيات وقعت في الساعات الـ24 الماضية، وتم الإبلاغ عن 198 حالة إصابة جديدة بالمرض منذ السبت الماضي.



يشار إلى أنه منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ وأغلقت مدارس وجامعة، ويُمنع أي شخص دون سن الـ19 من حضور التجمعات العامة.



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وذكر راديو نيوزيلندا أنه يُعتقد أن تفشي مرض الحصبة في المحيط الهادئ بدأ من نيوزيلندا، لكنه انتقل الآن إلى دول أخرى، بما في ذلك فيجي وتونجا.



وكانت ساموا الأكثر تعرضا للمرض بسبب انخفاض معدلات التطعيم، حيث بلغ معدل التطعيم ما بين 28 و40%، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".



ومنذ تفشي المرض، أنفقت الحكومة ملايين الدولارات على حملة تطعيم واسعة النطاق.



ومنذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم بنجاح تطعيم أكثر من 58 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و60 عامًا، أي أكثر من ربع عدد السكان.



وأعلنت ساموا إغلاق جميع المكاتب الحكومية، باستثناء إدارتي المياه والكهرباء، يومي الخميس والجمعة حتى يتمكن عمال القطاع العام من تقديم العون في حملة التطعيم.



وقال رئيس وزراء ساموا، تويلايبا سايليلي ماليليجاوي، في خطاب وجهه للمواطنين، مساء الاثنين، إن إغلاق المرافق الحكومية سيسمح للموظفين بالوصول إلى السكان المعرضين للخطر في إطار حملة التطعيم.



وحذرت شرطة ساموا المواطنين من مخالفة قرار حظر التجول خلال حالة الطوارئ، بعدما خالف البعض الأوامر وذهبوا بأطفالهم إلى أماكن تجمعات عامة، مثل قداسات الكنيسة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ساموا أوبزرفر".