المكتب الفيدرالي الروسي ينشر تقرير رسمي حول مرض الإيدز لعام 2019

تزامنا مع اليوم العالمي لمرض "الإيدز"، قال المكتب الفدرالي الروسي لحماية حقوق المستهلك، إن أغلب الإصابات بهذا المرض في روسيا، سنة 2019، انتقلت عن طريق العلاقات الجنسية.

وأوضح المكتب الفدرالي أن 60% من الإصابات بهذا المرض "الإيدز" التي تم تشخيصها العام الجاري انتقلت عن طريق ممارسة الجنس، فيما انتقلت 39% عن طريق تعاطي المخدرات.

وقال المكتب إنه تم تسجيل 66 ألف إصابة جديدة بمرض "الإيدز" خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، مشيرا إلى أن عدد الإصابات تراجع بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 8%.وبحسب الإحصائيات الرسمية للمكتب الفدرالي لحماية حقوق المستهلك، فإن أكثر من مليون شخص مصاب بمرض فقدان المناعة المكتسبة "الإيدز" يعيشون في روسيا، 37% منهم من النساء و63% من الرجال.

وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن 1.7 مليون شخص قد أصيب حديثا بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2018، وأن هناك 37.9 مليون شخص مصابون بفيروس نقص المناعة البشري "الإيدز"، وتوفي 770 ألفا بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز خلال عام 2018.

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