شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تأثير تناول السكر على ذهنك وذاكرتك..وهذه الأطعمة تحسن أداء عقلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن الجلوكوز هو المصدر الرئيسي للطاقة للدماغ ، فإن استهلاك السكر ليس ضروريًا لضمان الوظيفة المناسبة والأداء العقلي، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار السكر وتأثيره السلبى على المخ والتركيز والذاكرة، وفقا لموقع step to health.

يعتمد المخ على الإمداد المستمربالجلوكوزمن مجرى الدم للحفاظ على الوظيفة المناسبة، لذلك ، فإنه يتنافس مع بقية أعضاء الجسم على الجلوكوز عندما تنخفض مستوياته. في حالة حدوث ذلك، يستخدم الجسم الآليات التالية:

أولاً يتم استخراج الجلوكوز من الدم.ثانياً ، كمية الجلوكوزالتي تتلقاها بقية خلايا الجسم محدودة.

من ناحية أخرى، إذا انخفضت مستويات السكر في الدم بسبب نقص استهلاك الغذاء، فإن الجسم لديه طرق أخرى للحصول على هذه المغذيات، الآلية الرئيسية لذلك هي تخليق السكر، الذى يتكون من البروتينات والأحماض الدهنية. بشكل عام، إنها آلية فعالة تسمح للجسم بالحفاظ على مستويات سكر آمنة في ظل ظروف الصيام أوعندما لا يستهلك الشخص ما يكفي من الكربوهيدرات.

استهلاك السكر والذاكرةبعض الدراسات تربط إدارة السكرمع تحسن في الذاكرة على المدى القصير.

يتكون هذا النوع من الاستهلاك عادة من شرب مشروبات سكرية والنتائج تظهرأن المهام العقلية الشديدة تستجيب بشكل جيد لإدارة الجلوكوز.

حتى وقت قريب، قال الخبراء إن الدماغ يعمل على النحو الأمثل مع 25 جراما من الجلوكوز المتداولة في مجرى الدم، وهو ما يقرب من الكمية التي يحتوي عليها الموز.

ومع ذلك، فإن آخر المقالات خلصت إلى أن الأشخاص الذين لديهم قدرة تحمل أفضل للجلوكوز لديهم درجات ذاكرة أفضل.

هذا الموقف ضروري في حالة المصابين بداء السكري، حيث تتطور مقاومة الأنسولين ولا تسمح بتحمل نسبة السكر في الدم بشكل جيد،لذلك ، لدى الجسم آليات فعالة للغاية قادرة على الحصول على الجلوكوز من البروتينات والأحماض الدهنية للحفاظ على مستويات السكر في الدم.

بهذه الطريقة، يحصل الدماغ على كمية مناسبة من الجلوكوز، مما يضمن الأداء العقلي الفعال.

من ناحية أخرى ، أظهرت الدراسات أن الماء يلعب دورًا كبيرًا في الأداء المعرفي، لذلك ، فإن الفرد الذي يعانى من الجفاف سيحصل على درجات أقل في المهارات المتعلقة بالذاكرة والتركيز والانتباه ، إلخ.





السكر المكرر: أسوأ من الكربوهيدرات المعقدة؟تجادل بعض المقالات أن تناول السكر المكرر يؤدي إلى فقدان الذاكرة على المدى القصير بعد الاستهلاك.

أيضا، أظهرت الدراسات أن تناول السكر يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى ضعف الإدراك وتطورالأمراض المعقدة.

Advertisements

من ناحية أخرى، فإن نسبة حدوث اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أعلى عند المراهقين مع اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والسكريات المكررة ، مقارنة بأولئك الذين يتناولون وجبات صحية أكثر.

الأطعمة التي تحسن الأداء العقلي

على الرغم من أن السكر البسيط يمكن أن يؤثرسلبًا على الوظائف الإدراكية، إلا أن العناصر الغذائية الأخرى يمكنها تحسين وظائف المخ. ومن الأمثلة على ذلك الكافيين باعتدال، والذي يعد بمثابة منبه طبيعي ويساعد على تعزيز صحة الدماغ والحفاظ عليها.

النتريت الموجودة في الأطعمة مثل البنجر تزيد من توسع الأوعية، وبالتالي تدفق الدم إلى المخ، والنتيجة الرئيسية لذلك هي زيادة مساهمة العناصر الغذائية في المخ وتحسين الأداء المعرفي.

أيضا، قد يكون لبعض الفيتامينات مثل فيتامين C آثار إيجابية على الأداء العقلي والصحة،هذه الفيتامينات يمكن أن تساعد في منع التدهور المعرفي مثل تلك التي تظهر في المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر.





هل السكر يحسن الأداء العقلي؟الجلوكوزهو مصدر الوقود الرئيسي للدماغ، ومع ذلك ، فإن استهلاك الأطعمة السكرية ليس ضروريًا لضمان وظيفة الدماغ المناسبة. يحتوي الجسم على آليات فعالة للغاية تضمن وصول كمية كافية من الجلوكوز إلى المخ للحفاظ على وظائف المخ.

في الواقع، يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر البسيط إلى تدهورالوظائف المعرفية وتطور الأمراض المعقدة.

وبالتالي، إذا كنت ترغب في تحسين أدائك العقلي ووظيفتك الدماغية، فمن الأفضل تناول وجبة صحية ومتوازنة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت بحاجة إلى دفعة سريعة، يمكنك تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C والنتريت.