شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة عن الانتحار حول العالم .. أوروبا فى المقدمة والشرق الأوسط الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كل 40 ثانية هناك شخص ما فى العالم يفكر فى الانتحار..هذا هو الرقم الذى أعلنته منظمة الصحة العالمية (WHO) مؤخراً، وهناك 800 ألف شخص يموتون من الانتحار كل عام، فى هذا التقرير نتعرف على أهم الأرقام ونسب الانتحار حول العالم، وفقاً لموقعى ourworldindata و befrienders.



الانتحار

أرقام صادمة عن الانتحار حول العالم

الانتحار هو السبب الرئيسي للوفاة، خاصة في الشباب فى العالم.

-يموت ما يقرب من 800 ألف شخص من الانتحار كل عام.

- الانتحار أكثر شيوعًا من القتل في معظم بلدان العالم - وغالبًا ما يكون أعلى من عشرة إلى عشرين مرة.

معدل الوفيات الناجمة عن الانتحار

-على الصعيد العالمي، كان 1.4 ٪ من الوفيات نتيجة الانتحار في عام 2017.

- توفي 10 أشخاص لكل 100 ألف بسبب الانتحار في عام 2017.

-تتراوح معدلات الانتحار بين أكثر من 20 لكل 100 ألف في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وكوريا الجنوبية وزيمبابوي وغويانا وسورينام.

-تصل معدلات الانتحار إلى أقل من 5 لكل 100 ألف شخص في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وإندونيسيا وبيرو وبعض دول البحر المتوسط.

-يمثل الانتحار ما يمثل معدل وفيات عالمي يبلغ 16 شخصًا لكل 100 ألف أو وفاة واحدة كل 40 ثانية.

- من المتوقع بحلول عام 2020 أن يرتفع معدل الوفيات بسبب الانتحار إلى واحد كل 20 ثانية.



الانتحار

كما تفيد منظمة الصحة العالمية بما يلي:

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-في السنوات ال 45 الماضية زادت معدلات الانتحار بنسبة 60 ٪ في جميع أنحاء العالم.

- يعد الانتحار الآن من بين الأسباب الرئيسية الثلاثة للوفاة بين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 عامًا (ذكوراً وإناثًا).

-تصل محاولات الانتحار إلى 20 مرة أكثر من حالات الانتحار المكتملة.

-على الرغم من أن معدلات الانتحار كانت أعلى عادة بين كبار السن من الذكور، إلا أن المعدلات بين الشباب كانت في ازدياد إلى حد أنها أصبحت الآن المجموعة الأكثر عرضة للخطر في ثلث جميع البلدان.

-ترتبط اضطرابات الصحة العقلية (وخاصة الاكتئاب وتعاطي المخدرات) بأكثر من 90 ٪ من جميع حالات الانتحار.

- الانتحار ناتج عن العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية المعقدة، وغالبًا ما يحدث خلال فترات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأسرية والفردية (مثل فقدان أحد أفراد أسرته أو البطالة أو صعوبات تطوير هوية الشخص أو الانفصال عن مجتمعه أو غيره من العوامل الاجتماعية).

كما تذكر منظمة الصحة العالمية أن:

-في أوروبا، ولا سيما أوروبا الشرقية، يتم الإبلاغ عن أعلى معدلات الانتحار لكل من الرجال والنساء.

-تتمتع دول الشرق الأوسط ​​ووسط آسيا بأدنى معدلات الانتحار.

ما يقرب من 30 ٪ من جميع حالات الانتحار حول العالم تحدث في الهند والصين.

-حالات الانتحار على مستوى العالم حسب العمركما يلي: 55 ٪ تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 44 سنة و 45 ٪ تتراوح أعمارهم بين 45 سنة وما فوق.

-انتحارالشباب يتزايد بأعلى معدل.