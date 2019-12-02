شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب ما بعد الصدمة.. هل له علاج نهائى وكيف تتحسن اعراضه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب ما بعد الصدمة هو حالة نفسية تسببها تجارب مؤلمة أو صدمة يتعرض لها أى شخص، ويمكن أن تسبب الأعراض التي تستمر لأشهر أو حتى سنوات، لكن لا يوجد علاج يشفى اضطراب ما بعد الصدمة نهائياً، يمكن للعلاج والأدوية أن تساعد معظم المرضى على تحسين الأعراض والأداء الوظيفي، وفقاً لموقع " bridgestorecovery".



كرب ما بعد الصدمة

ما هو اضطراب ما بعد الصدمة؟

اضطراب ما بعد الصدمة هو حالة من حالات الصحة النفسية التي تسببها الصدمة، لن يصاب كل من يمر بصدمة نفسية بهذه الحالة، لكن بالنسبة لأولئك الذين يصابون بالأعراض يمكن أن تستمر معهم هذه الحالة لفترة طويلة من الزمن بعد التعرض للصدمة.

تسبب اضطرابات ما بعد الصدمة ذكريات متكررة، كوابيس، قلة الاهتمام بالأنشطة، تجنب أي تذكيرات بالصدمة، العزلة والانفصال، وضعف كبير في الأنشطة الطبيعية والأداء الوظيفي.

لن يصاب كل من يعاني من الصدمة باضطراب ما بعد الصدمة، ولكن بعض المجموعات التي لديها معدلات أعلى للإصابة به تشمل ضحايا الاعتداء الجنسي، والنساء والجنود.

وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة ضرورياً، حيث أنه ليس مرضاً يعالج من تلقاء نفسه، لكن يحتاج الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة إلى دعم طبى لتحسين حالتهم.

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علاج كرب بعد الصدمة

علاج اضطراب ما بعد الصدمة

يستفيد المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة من أنواع متخصصة من العلاج، بما في ذلك العلاجات السلوكية التي تركز على الصدمات وعلاجات التعرض، وهذه النوعية من العلاجات تجبر المريض على مواجهة الذكريات المؤلمة، ولكنها توفرله أيضًا أدوات عملية لاستخدامها للتعامل مع هذه الذكريات.

-العلاجات السلوكية، تم تصميم هذه الأنواع من العلاجات لمساعدة المريض على تغييرالسلوكيات السلبية والأفكاروالمشاعر، بحيث يواجه المرضى ويعيدون صياغة تجاربهم المؤلمة ويعرفون طرقًا صحية للتعامل مع الذكريات.

-العلاج بالتعرض، الغرض من هذا النوع من العلاج هومواجهة الذكريات الصعبة وجهاً لوجه بدلاً من تجنبها، حيث يسمح للمرضى بمعالجتها في بيئة آمنة وبناءة.

-علاج التعرض بالسرد، بالعمل مع أخصائي علاج، يستخدم المريض تمارين للكتابة ورواية القصص لمعالجة الصدمات.

-الأدوية، قد يحصل بعض المرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة على الأدوية، لكن الدواء وحده لا يكفي لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة، لكنه يمكن أن يكون مكملاً مفيداً.

- الأنواع الأكثرشيوعًا من الأدوية المستخدمة في اضطراب ما بعد الصدمة هي مضادات الاكتئاب، تساعد هذه الأدوية على تحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق وتجعل التركيز أسهل وحتى النوم، الأدوية المضادة للقلق يمكن أن تستخدم أيضا ولكن في كثير من الأحيان أقل، وأدوية تساعد في تقليل أو إيقاف الكوابيس.