حيل سهلة لتوسيع الجينز الضيق.. تعرف عليها

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الكثير منا لديه بناطيل جينز لا نرتديها لأنها ضيقة بالرغم من ان حالتها جيدة ونلجأ الى رميها بدلا من البحث عن طريقة لتوسيعها ولكن بعد قراءة هذا المقال لن تضطروا الى رمي البناطيل الجينز الضيقة سنعرض لكم 3 حيل رائعة ومجربة لتوسيع البناطيل الضيقة دخل المنزل ودون اللجوء الى الخياط.



الطريقة الأولى :

الحيلة الأولى لتوسيع الجينز الضيق هى : ضعي البنطلون في طبق ماء ساخن لفترة ربع ساعة بعدها قومي بإزالته من الماء وافرديه على الأرض وهو مبلول وامشي على المنطقة المراد توسيعها وانتي حافية القدمين وبعد ذلك مددي البنطلون بيديك عند المنطقة الضيقة وكرري هذه العمليه 10 مرات بعدها قومي بنشره وتجفيفه وستلاحظين الفرق من اول مرة .

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الطريقة الثانية لتوسيع البنطلون الجينز الضيق :

قومي بإرتداء البنطلون الضيق حتى لو بصعوبة وبعدها اجلسي به فى البانيو في ماء دافئ ومددي رجليك ثني وفرد وتحركي حركات سريعة خاصة من عند المنطقة الضيقة المراد توسيعها وبعد ذلك انشرى البنطلون حتى يجف وستلاحظي الفرق بعدما يجف .

الطريقة الثالثة :

قومى بإرتداء البنطلون الجينز واملئ البخاخة مياه دافئة وقومى برش المنطقة المراد توسيعها بالبخاخة وتحركي بسرعة قدر الامكان حتى يتمدد ويتسع وبعد ذلك قومى بتجفيفه وستشاهدين فرق كبير فى المقاس .