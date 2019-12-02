"رضيعة باتمان" التي أثارت تعاطف العالم تبدأ رحلة العلاج لتتخلص من "الوحمة"

بعد أن انتشرت قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم، بدأت الرضيعة الأميركية لونا التي أطلق عليها لقب "طفلة باتمان"، رحلة العلاج لتتخلص من "وحمة" الولادة التي تظهر على شكل قناع داكن اللون يغطي جزءًا من وجهها. وولدت لونا فينير بحالة جلدية نادرة، إذ تغطي تصبغات جلدية أجزاء من وجهها منذ الولادة، لتظهر بشكل شبيه بقناع "باتمان" (الرجل الوطواط).



وفي مؤتمر صحفي، أعلنت كارول فينير والدة الرضيعة البالغة من العمر 8 أشهر، أن رحلة علاج ابنتها بدأت في روسيا، على يد طبيب يدعى بافيل بوبوف، وهو متخصص في الأمراض الجلدية.

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