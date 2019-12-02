تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الأفوكادو بالخضار والأعشاب



مقادير سلطة الأفوكادو بالخضار والأعشاب

- الأفوكادو : 2 حبة (مقشر ومفروم شرائح)

- الطماطم الكرزية : كوب (مقطعة أنصاف)

- خيار : 1 حبة (مقطع دوائر)

- كزبرة خضراء : نصف كوب (طازجة ومفرومة خشن)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الأعشاب الإيطالية : ملعقة صغيرة (مجففة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة طريقة تحضير سلطة الأفوكادو بالخضار والأعشاب اخلطي الطماطم والخيار والكزبرة في طبق.

أضيفي الأفوكادو.

اخلطي عصير الليمون مع الزيت والأعشاب والملح ووزعي المزيج فوق السلطة.

حركيها حتى تتجانس المكونات وقدميها. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة الأفوكادو مع جبن الريكوتا تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة اللبن الزبادي مع الأفوكادو

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