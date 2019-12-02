تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الأفوكادو مع الشمندر والجرجير



مقادير سلطة الأفوكادو مع الشمندر والجرجير

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الخل الأحمر : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة

- الجرجير : كوب (بيبي)

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومقطع شرائح)

- الشمندر : 1 حبة (كبير الحجم / مسلوق ومقشر ومقطع شرائح)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير سلطة الأفوكادو مع الشمندر والجرجير 1. ضعي الجرجير في طبق واسع وعميق. 2. أضيفي الأفوكادو والشمندر. Advertisements 3. اخلطي زيت الزيتون مع الملح والخل وعصير الليمون وأضيفي المزيج فوق السلطة وقلبي وقدميها فوراً. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة الأفوكادو مع جبن الريكوتا تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة اللبن الزبادي مع الأفوكادو

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