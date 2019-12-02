تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الأفوكادو بالذرة المشوية

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الأفوكادو بالذرة المشوية

- الذرة : 2 كوب (مجمدة / مسلوقة ومصفاة)

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومقطع شرائح أو مكعبات / حسب الرغبة)

- طماطم : كوب (مفرومة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الحار : قرن (مفروم ناعم / اختياري)

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- عصير الليمون : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير سلطة الأفوكادو بالذرة المشوية 1. ضعي الذرة المسلوقة في طبق الفرن وانثري القليل من الزيت عليها واشويها على حرارة متوسطة حتى تتحمر. 2. ارفعي الذرة من الفرن وضعيها في طبق عميق. Advertisements 3. أضيفي الأفوكادو والطماطم والبصل فوق الذرة والملح والفلفل والفلفل الحار وعصير الليمون والكزبرة وحركي المزيج وقدميها. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة الأفوكادو مع جبن الريكوتا تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة اللبن الزبادي مع الأفوكادو

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