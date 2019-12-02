تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الأفوكادو بالبرتقال

القاهرة - لايف ستايل

مقادير سلطة الأفوكادو بالبرتقال

- للتتبيلة : الخردل : ملعقة كبيرة

العسل : ملعقة كبيرة

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة - فستق : 2 ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

- الأفوكادو : 1 حبة (كبير الحجم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- البرتقال : 1 حبة (كبير الحجم)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم)

- الجرجير : 2 كوب (طازج)

- النعناع : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

- الرمان : 2 ملعقة كبيرة طريقة تحضير سلطة الأفوكادو بالبرتقال 1. تُقطّع ثمرة الأفوكادو إلى شرائح، ويضاف لها عصير الليمون الحامض. 2. تُقشّر ثمرة البرتقال، وتُقطّع إلى حلقات. Advertisements 3. يُقطّع البصل إلى جوانح رفيعة. 4. لإعداد التتبيلة: تُخلط مكوناتها في وعاء جيّدًا. 5. طريقة التقديم: في طبق التقديم، توزّع أوراق الجرجير فشرائح الأفوكادو وحلقات البرتقال وجوانح البصل وحبّات الرمان وفرم النعناع، تُضاف التتبيلة للسلطة، مع التزيين بالفستق. قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة الأفوكادو مع جبن الريكوتا تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة اللبن الزبادي مع الأفوكادو

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