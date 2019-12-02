تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الأفوكادو بالبيض



مقادير سلطة الأفوكادو بالبيض

- البيض : 4 حبات (مسلوق)

- الأفوكادو : 1 حبة

- المايونيز : ربع كوب

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

- البصل الأخضر : عود (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير سلطة الأفوكادو بالبيض افرمي الأفوكادو مكعبات صغيرة وضعيها في طبق.

افرمي البيض مكعبات صغيرة وأضيفها للأفوكادو.

اخلطي المايونيز مع الليمون والملح والفلفل وبودرة الثوم ووزعي المزيج فوق البيض والأفوكادو وقلبي حتى تتجانس المكونات.

وزعي البصل الأخضر على وجه الطبق وقدميه. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة الأفوكادو مع جبن الريكوتا تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة اللبن الزبادي مع الأفوكادو

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