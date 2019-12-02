تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الأفوكادو بالمندرين



مقادير سلطة الأفوكادو بالمندرين

- البرتقال اليوسفي : 2 حبة (مندرين / مقشر ومقطع فصوص)

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومفروم شرائح)

- خيار : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع دوائر رفيعة)

- لوز : نصف كوب (كامل ومحمص)

- الرمان : ربع كوب

- جبن البارميزان : ملعقة كبيرة (مبشور)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير سلطة الأفوكادو بالمندرين اخلطي الخيار والأفوكادو في طبق.

وزعي المندرين والرمان وقلبي.

أضيفي اللوز والجبن الباميزان.

تبلي بالملح وعصير الليمون وقلبي السلطة وقدميها. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة الأفوكادو مع جبن الريكوتا تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تغميسة اللبن الزبادي مع الأفوكادو

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