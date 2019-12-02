وضعت القهوة تحت عينيها.. فماذا حدث؟

الإثنين 2 ديسمبر 2019

الأرق والنوم الخفيف أو القليل هي عوامل تُعتبر العدو الأول لجمال بشرتكِ وتؤثر سلباً على منطقة أسفل العينين، فهل لاحظت أن أسفل عينيك أصبح أكثر إسوداداً وانتفاخاً عند الشعور بالتعب أو عدم نيلك القسط الكافي من النوم؟



هذا الأمر تعاني منه العديد من السيدات حول العالم وتحاول إخفاءه من خلال الكونسيلر أو الكريمات، ولكن هذه المستحضرات الغنية بالمواد الكيمياوية الخطيرة هي ليست الحل الوحيد مقارنةً بالقهوة، وتحديداً البقايا أو الرواسب التي تبقى في أسفل الفنجان أو القدر، فهي تحتوي على مضادّات طبيعية للإلتهاب وعلاج التورم.

كل ما عليكِ فعله هو وضع بقايا القهوة في كوب، ثم أضيفي فوقها رشة من الفلفل الأسود المطحون ونصف كوب من زيت جوز الهند وامزجيهم سوياً.

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أمام المرآة، ضعي القليل من المزيج على طرف إصبعك ومن ثم قومي بفركه تحت عينيك بطريقة دائرية ناعمة، متفاديةً دخول مزيج القهوة إلى داخل العين.

بعد الإنتهاء، إنتظري لمدة 15 دقيقة كي يجفّ السائل، ومن ثمّ قومي بإزالته بواسطة قطعة من القماش المبلّلة والناعمة وبعدها ضعي كريم مرّطب.

هذا العلاج ليس دائماً، بل يبقى مفعوله لمدة قصيرة من الوقت، ولهذا السبب ننصحك بإستعماله 3 مرات في الأسبوع إذا كنت تعانين دائماً من الإنتفاخ.