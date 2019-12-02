أربع علاجات طبيعية بسيطة للقشرة

الإثنين 2 ديسمبر 2019

تظهر مشكلة القشرة أثناء النمو الطبيعي لخلايا فروة الرأس، وفي الحالة الطبيعية تموت خلايا الرأس، وتتساقط ويتم استبدالها بالخلايا الجديدة، ولكن في حالة الإصابة بالقشرة تتساقط حينها الخلايا قبل موتها مما يعطيها الشكل المتعارف للقشرة.



وبالإضافة إلى الكثير من أنواع الشامبو المضاد للقشرة، يمكن أن يستخدم المرء العلاجات المتوفرة في الطبيعة، وفيما يلي 4 علاجات طبيعية وبسيطة لقشرة الرأس بحسب ما وردت في موقع "ستايل كريز الإلكتروني":

- العلاج بالليمون: خذي 4 من قشور الليمون واغليها في 4 أكواب من الماء لمدة عشرين دقيقة، واتركيها حتى تبرد ومن ثم استخدمي المزيج في غسل شعرك مرتين في الأسبوع.

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- العلاج بالخل: امزجي كمية من الخل في كوب من الماء ومن ثم افركي فروة الرأس بهذا المزيج واتركيه طوال الليل، في الصباح التالي اغسلي شعرك بشامبو خفيف كشامبو الأطفال مثلاً واتركيه لعدة دقائق ومن ثم اشطفي شعرك بالماء.

- العلاج بالبيض: اخفقي بيضتين في وعاء وافركي فروة رأسك به جيداً، واتركيه لمدة ساعة ومن ثم اغسليه كرري هذه العملية أربع مرات وستفاجئين بالنتائج حيث ستخف القشرة في شعرك بنسبة كبيرة.

- العلاج بالزيت الحار: سخني كوباً من زيت الخردل أو زيت اللوز ومن ثم اتركيه حتى يصبح دافئاً، ومن ثم دلكي فروة الرأس بالزيت لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك غطي شعرك بمنشفة جافة واتركيها لمدة ساعة، ثم اغسلي شعرك جيداً بشامبو مضاد للقشرة.

بعد ذلك استخدمي 3 ملاعق من عصير الليمون وادهني شعرك به ولا تستخدمي مجفف شعر واتركيه حتى يجف لوحده، كرري هذه العملية كل يومين وستحصلين على نتائج مذهلة.