كيف تختارينَ نوعية الأكلات الصحية في المطاعم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما يُواجه البعض الصعوبة حين يتعلّق الأمر باختيار نوعية الأطعمة المغذية في معظم المطاعم التي يزورونها، خاصةً حين تكون قوائم الطعام هناك غنيةً بالأطعمة الشهية أو صور الأكلات المغرية وتكون حالة الجوع هي المهيمنة في هذه اللحظة.

وإنْ كنت سيدتي من النوع الذي لا يأكل كثيرًا خارج المنزل، فربما ستكونين من النوع الذي سيميل لاختيار نوعية الأطعمة التي تبدو جيدة المذاق، لكنها غير صحية.

لكن إن كنت من النوع الذي يتردّد كثيرًا على المطاعم، فإنك بحاجة لاكتشاف الطريقة التي يمكنك من خلالها اختيار أفضل الأطعمة الصحية، خاصةً وأن معظم المطاعم لا يوجد بها سوى عدد قليل من الخيارات الصحية، فضلاً عن أن هناك مطاعم ربما تقدّم قوائم أطعمة منفصلة لزبائنها الذين يداومون على اتباع حميات خاصة.

ولهذا يوصي الباحثون والخبراء بضرورة فحص الأطعمة التي يتم تقديمها بتلك القوائم، ويجب التدقيق في المكونات واختيار الأنسب لحميتك الصحية في نهاية المطاف.

وفيما يلي بعض النصائح التي يتعيّن عليك سيدتي اتباعها لاختيار الأطعمة الصحية هناك:

* اختيار الأطعمة المناسبة، ومنها:

- السمك أو المأكولات البحرية مثل السلطعون، المحار أو الاسكالوب.

- اللحم الخالي من الدهون.

- الدواجن.

- البقوليات مثل الفول أو العدس.

- المقبلات النباتية.

* فحص طريقة الطهي وأفضلها:

- المطهو على البخار

- المسخن

- المخبوز

- المسلوق

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- المشوي

فيما ينصح بتجنُّب الطرق التالية:

- المقلي

- المقلي في زيت غزير

- الغراتان

- المدهون بقشدة أو زبدة

- المقلي بخلطة

* مراقبة نسبة الصوديوم في الطعام، ولك أن تعلمي أنه يتزايد بشكل كبير في الأطعمة التالية:

- أي شيء مخلل

- صلصة الصويا

- صلصة الكوكتيل

- الحساء أو المرق

- صلصة طبق تريكي الياباني

* اختيار نوع السلطة المناسب، فالسلطة ورغم أنها في الغالب خيار رائع، لكن ليس كل أنواع السلطات صحية، منخفضة الدهون أو منخفضة السعرات الحرارية بالضرورة. فكثير منها تكون كذلك، خاصةً التي تضم كثيرًا من الخضراوات والفواكه، ومع هذا، فقد تحصلين منها على كثير من الدهون والسعرات الحرارية حين يضاف إليها جبن ومزيج متبّل دسم.

وينصح بدلاً من ذلك باختيار صلصة سلطة قوامها زيت، خل وتوابل أو استخدام الليمون أو عصير الليمون. كما ينصح بتجنب سلطات تاكو أو السلطات المغطاة بشرائح الدجاج لأنها غنية بالدهون، السعرات الحرارية والصوديوم.