شكرا لقرائتكم خبر عن تثبيط الجينات المسببة لأمراض القلب قد يساعد في منع تراكم الدهون على الشرايين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصل فريق من الباحثين البريطانيين في جامعة «شيفيلد» في بريطانيا إلى جين جديد أطلقوا عليه اسم «تويست» (TWIST) يتواجد في الطبقة الداخلية لشرايين القلب واستهدافه وتثبيط نشاطه، يمكن أن ينقذ الأرواح عن طريق منع تراكم الدهون والكوليسترول على جدار الأوعية الدموية والشرايين.

وقال الباحث «بول إيفانز»- في الدراسة التي تم تمولها «مؤسسة القلب البريطانية»- إن هناك دواءً يستهدف جينًا يسهم في تراكم المواد الدهنية في الشرايين وإيقاف تشغيل هذا الجين سيجعل الشرايين في القلب أقل «تسريبًا مما يمنع الكوليسترول من البناء وبالتالي تقل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، لافتا إلى أن الهدف الرئيسى للدراسة هو»تصلب الشرايين«.

وأضاف أن عدم ممارسة الرياضة وارتفاع الكوليسترول في الدم وضغط الدم والسكر، فضلا على زيادة الوزن في مقدمة عوامل الخطر لتصلب الشرايين وهى مشاكل صحية شائعة، لافتا إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا يعانون من الإصابة بتصلب الشرايين، ويمتلك الأشخاص الأصحاء في الأربعينيات من العمر حوالي 50 % من فرصة الحصول عليه.. وفى حال تركها دون علاج يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب أو الفشل القلبي أو النوبات القلبية أو السكتة الدماغية- وكلها في كثير من الأحيان تكون قاتلة.