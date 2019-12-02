فيديو معلوماتى .. أطعمة لو تناولها جوزك فرص الحمل عندك هتزيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأطعمة المهمة التى تزيد من جودة الحيوانات المنوية عند الرجل، وهذه الأطعمة تسهم فى زيادة فرص الحمل عند الزوجة، وهذه الأطعمة سنتعرف عليها خلال هذا الفيديو وفقا لموقع "WEBMED". -الأطعمة الغنية بالزنك تقوى جودة الحيوانات المنوية ومنها الألبان واللحوم الحمراء والمكسرات Advertisements -الأطعمة الغنية بحمض الفوليك تعد من الأطعمة الهامة التى تساهم بشكل كبير فى تحسين الحيوانات المنوية ولذا عليك تناول السبانخ والبرتقال والمكسرات. -الأطعمة الغنية بفيتامين ب12، كاللحوم الحمراء والكبدة والأسماك والجمبرى -الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لها دور كبير فى تحسين جودة الحيوانات المنوية، ولذا على الزوج تناول الفراولة والكيوى والقرنبيط والكرنب والألبان - الأطعمة التى تحتوى على فيتامين د تزيد إفراز هرمون التستوستيرون وتحسن حركة الحيوانات المنوية، مثل البيض والاسماك والتونة

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