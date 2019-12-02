ما هو السن الذي يجب فيه إجراء فحص سرطان القولون والمستقيم؟

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وكما ذكرت المبادئ التوجيهية الصادرة عن جمعية السرطان الأمريكية فإن الدراسات الحديثة التي وجدت معدلات متزايدة من سرطان القولون والمستقيم بين الشباب، واستجابة لذلك، قاموا بخفض العمر الموصى به لبدء الفحص من40 إلى 45 سنة.
وقال كارين هارديمان، جراح القولون والمستقيم، "أبحاث من مؤسستنا وغيرها تؤكد أن سرطان القولون والمستقيم هو أسرع أنواع السرطان نمواً بين الأشخاص أقل من سن الخمسين."
وبغض النظر عن سن الفحص الموصى به ، يجب على أي شخص يعاني من أعراض مقلقة، مثل النزيف أو الألم أو التغيرات في عادات الأمعاء ، التحدث مع طبيبه حول إجراء مزيد من التقييم بعمل منظار القولون.
وقال إيلينا ستوفيل ، أستاذ مساعد في الطب الباطني: "الرسالة المهمة هي أنه ينبغي على الناس إجراء محادثة مع الطبيب حول تاريخ عائلاتهم من السرطان لفحص مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وتحديد أفضل سن لبدء الفحص".
هؤلاء الأفراد يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم ويجب عليهم التحدث مع الطبيب حول الفحص باستخدام تنظير القولون قبل سن الخمسين.
-تاريخ مرضى من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو أنواع معينة من الاورام الحميدة.
-تاريخ شخصي لأمراض التهاب الأمعاء.
-تاريخ عائلي من سرطان القولون والمستقيم.
-متلازمة سرطان القولون والمستقيم وراثية.
-تاريخ شخصي للإشعاع في منطقة البطن أو الحوض لعلاج سرطان سابق.
يجب على البالغين المعرضين لخطر الإصابة بسرطان القولون المستقيم الخضوع لفحص منتظم إما عن طريق اختبار عالي الحساسية يعتمد على البراز أو فحص هيكلي حسب تفضيل المريض وتوافر الاختبار.
تشمل خيارات الفحص:
-اختبار البراز الكيميائي – سنويا.
- اختبار دم - سنويًا.
-اختبار الحمض النووي فى البراز - كل ثلاث سنوات.
-منظار القولون - كل 10 سنوات
-تصوير مقطعي - كل خمس سنوات.
-منظار الآشعة السينية المرن - كل خمس سنوات.
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