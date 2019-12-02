شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات خفيفة صحية يمكنك أن تتناولها فى العمل.. هتشبعك وتحافظ على وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تتعرض للشعور بالجوع المتكرر خلال ساعات عملك؟..إذا كنت ترغب في تهدئة شهيتك وتجنب تلك المنتجات الغذائية الغنية بالسعرات الحرارية ، فإليك بعض الاقتراحات لتناول وجبات خفيفة صحية يمكنك أن تأخذها معك تتناولها في العمل، وفقا لموقع step to health وجبات خفيفة صحية فى العمل １- وجبات خفيفة صحية بالخضار وجبات خفيفة صحية فى العمل １- وجبات خفيفة صحية بالخضار

اختر الخضروات المفضلة لديك (الجزر، الكوسة، البنجر ، إلخ) ثم قطعها إلى شرائح رقيقة جدا ويمكن تناولها مع رقائق الخبز المحمص البنى.

أدهنها بزيت الزيتون والأعشاب العطرية (توابل ، فلفل ، إكليل الجبل ، كاري ، إلخ).

-أخبزها فى الفرن لمدة 20 دقيقة في درجة حرارة متوسطة.

٢- زبادي بالفواكه والقرفة والشوكولاته الداكنة

الخيار الأفضل عند اختيار الزبادي هو الزبادى دون إضافة السكر أو المحليات.

يمكنك اختيار زبادي طبيعي كامل الدسم حسب احتياجاتك وتفضيلاتك الفردية.

بفضل المذاق الحلو للفواكه والقرفة والشوكولاته الداكنة ، سيكون هذا المزيج لذيذًا ومقبلًا.

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شيء مهم آخر يجب تذكره هو التأكد من أن الشوكولاته الداكنة تحتوي على 70٪ على الأقل من الكاكاو.

يمكنك تغيير الفاكهة التي تختار إضافتها لإنشاء خيارات مختلفة.

امزج كل شيء ووضعه في حاوية بلاستيكية لأخذها فى العمل.

٣-بسكويت الشوفان والموز الصحي

إذا كنت أحد الأشخاص الذين يحبون تناول وجبة خفيفة بين الوجبات ، فإليك نوعًا مختلفًا من الوصفات.

أولا اهرس الموز الناضج بشوكة واخلطه مع الشوفان.

إذا أردت ، أضف بعض القرفة المطحونة والمكسرات والفواكه المجففة مثل الزبيب.

ثم قسّم العجينة إلى أجزاء صغيرة حول ملعقة كبيرة.

ضعها على ورقة خبز و اخبزها لمدة 15-20 دقيقة على 180 درجة ، واتركها تبرد.