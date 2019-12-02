شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة طبيعية للتخلص من حصى المرارة في يوم واحد! والان مع التفاصيل

الإثنين 2 ديسمبر 2019

حصى المرارة هي عبارة عن حجارة صغيرة تتراكم في المرارة ,لكن معظم من يصابون بهذا المرض لا يعلمون أنهم مصابين به لإنه في غالبية الأمر لاتسبب أي أعراض جانبية ,لكن في بعض الأحيان قد تصاحب بعض الآلم الشديد وقد تتطلب إجراء عملية جراحية لإزالة المرارة ,لكن في معظم الحالات تعالج من خلال أخذ الأدوية المخصصة ,إلا أن هذه الأدوية مع الوقت تسبب آثار جانبية كبيرة ,لهذا نعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية طريقة علاج حصى المرارة بمواد طبيعية .



مكونات الوصفة :

وعاء .

غطاء .

كأس صغير من زيت الزيتون البارد .

قليل من ملح أبسوم ,تجدونه في الصيدليات .

عصير الليمون الهندي .

طريقة التحضير :

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قبل يومين من تطبيق هذا العلاج ,يجب تجنب تناول الفيتامينات وأدوية علاج حصى المرارة ,واحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون قليلة .

وبعد أن يبقى يوم واحد من تطبيق هذا العلاج ,يجب عدم تناول ولا شرب أي شيء بعد الساعة الثانية بعد الظهر ,مع الالتزام بالتعليمات إذا أردتم التخلص من حصى المرارة بنجاح .

بعدها قم بوضع أربعة من ملح أبسوم مع ثلاث أكواب من الماء في الخلاط الكهربائي ,ثم احتفظ بها في الثلاجة .

عند وصول الساعة السادسة مساءاً ,قم بشرب المزيج الذي قمنا بتحضيره سابقاً .

وعند الساعة الثامنة ,اشرب المزيج مرة ثانية مع عدم الأكل والشرب منذ الساعة الثانية .

عند وصول الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة ,قم بخلط عصير الليمون الهندي مع زيت الزيتون ,وبعد مرور ربع ساعة ,اشرب الخليط وتمدد على ظهرك حوالي نصف ساعة تقريباً ,ثم بعدها اخلد إلى النوم بشكل عادي ,وفي صباح اليوم قم بأخذ جرعة ثالثة من محلول الماء والملح ,وبعد الساعة الثانية تنتهي من شرب الجرعة الأخيرة .

بعد تطبيق هذا العلاج ,سوف تخرج حبات حصى المرارة من الجسم بسهولة تامة ,إذا قمتم بتطبيق العلاج ووجدتم فيه فائدة ,أخبرونا بتجربتكم من خلال التعليقات.