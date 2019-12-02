تعرف على أهم الطرق لإنبات شعر الذقن!

الإثنين 2 ديسمبر 2019

قد يشعر الرجل برجولته، عندما تظهر على وجهه آثار شعر الذقن، فيشعر بانه أصبح كبيراً شاباً يلفت النظر، ولكن في بعض الأحيان، يعاني البعض منهم من نمو بطيء، فتتراكم المشاكل النفسية لديهم، ويهرولون الى البحث عن الطرق الفعالة لتسريع النمو أو لحصر المشكلة.



لكن يمكنك التمتع بأروع الطرق التي سوف تعالج مشكلتك بالقليل من الاهتمام، فالمبادئ التوجيهية تساعدك على نمو شعر الوجه بشكل أسرع، مثل:

- النوم المعتدل: حاول أن تنام جيدا لأن ذلك سوف يساعد على إصلاح خلايا الجلد التالفة ويعزز نمو اللحية بشكل طبيعي خال من المشاكل والتوترات.

- الفيتامينات والمعادن: تساعد بعض الفيتامينات والمعادن على زيادة سرعة نمو شعر الذقن، ومن أهمها: فيتامين A، فيتامين B، فيتامين C وفيتامين E، وهي يجب أن تتواجد في النظام الغذائي الخاص بك لأنها مفيدة للشعر ولغير الشعر.

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- المحافظة على نظافة البشرة: يشجع تنظيف البشرة الشعر القصير على النمو، لذلك حافظ على بشرة نظيفة، واغسلها بالماء الدافئ وبمطهر خاص للوجه كل صباح ومساء.

- الإقلاع عن التدخين: التدخين هو واحد من الآثار الجانبية التي تؤدي الى فقدان شعر الذقن، فالنيكوتين يمنع الجسم من امتصاص العناصر الغذائية اللازمة لينمو الشعر، كما يقلل من حركة الدورة الدموية عن طريق تضييق الأوعية الدموية، لذلك تجنب التدخين.

- البروتين: للحصول على نتائج أفضل بما يخص نمو شعر اللحى، عليك زيادة كمية البروتين الى النظام الغذائي، فالبروتين موجود في اللحوم والأسماك والبيض والمكسرات.

- تقشير البشرة: عليك تقشير البشرة مرة واحدة في الأسبوع لإزالة خلايا الجلد الميتة وبالتالي تعزيز نمو الشعر، بالإضافة الى تدليك الوجه لتحسين الدورة الدموية.