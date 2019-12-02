دراسة بريطانية تكشف ما يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان

الإثنين 2 ديسمبر 2019

حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن الخبز المحمص "التوست" والبطاطس المشوية ورقائق البطاطس المحمرة يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.



أكدت الدراسة الصادرة عن وكالة المعايير الغذائية البريطانية، وهي هيئة حكومية لمراقبة جودة الغذاء - أنه تم رصد مستويات عالية من المادة الكيميائية المسببة للسرطان في هذه الأطعمة المطهية في المنزل.

وقال الباحثون في وكالة المعايير الغذائية، إنه لابد من الحذر من البطاطس المقرمشة المشوية والشريحة المقددة من الخبز المحمص فكلاهما يحتوي على معدلات كبيرة من مادة كيميائية مثيرة للقلق ومسببة للسرطان "الاكريلاميد"، حيث تمكن الباحثون من قياس كمية موجودة في البطاطس المشوية والشيبسي والتوست المجهزة في المنزل.

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وأكد كبير الخبراء العلميين في وكالة المعايير الغذائية "جاي بوبي"، أن البحث الجديد يظهر الحاجة إلى طهي البطاطس المشوية ورقائق البطاطس إلى "اللون الذهبي الخفيف" فقط، كما يفضل تحميص الخبز إلى "أخف لون مقبول"، وذلك لأن هذه المادة الكيميائية، والتي ثبت أنها مسببة للسرطان، تتكون من التفاعل بين الأحماض الأمينية والسكر والماء الموجود في البطاطس والخبز عندما يتعرضان لدرجات حرارة أعلى من 120 درجة مئوية.

وخلص العلماء - كما نقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية أمس - إلى أن المشكلة في البطاطس المشوية ورقائق الشيبسي التي يسيل لها اللعاب كلما كانت أغمق في اللون وأكثر قرمشة، هي انها تحتوي على أعلى مستويات من مادة "الاكريلاميد".

ونصح الباحثون، بأنه من أجل تقليل كمية مادة "الاكريلاميد" في البطاطس المشوية والشيبسي، فإن أفضل طريقة لتحمير البطاطس هي سلقها لفترة وجيزة بهدف تقليل السكريات الأحادية "البسيطة التي يتعذر تجزئتها لعناصر أصغر"، والتي تولد مادة الاكريلاميد.

كما دعا الباحثون إلى تخزين البطاطس في دولاب المطبخ وليس وضعها في الثلاجة، وذلك لأن انخفاض درجة الحرارة تزيد من كمية السكر والحلاوة في البطاطس ؛ مما يؤدي إلى مزيد من الاكريلاميد أثناء الطهي .