نصائح هامة لصاحبات العيون الزرقاء!

الإثنين 2 ديسمبر 2019

للعيون الزرقاء بريق خاص يخطف الأنظار إليها، فما أجمل أن تري فتاة بعيون زرقاء وفجأة تلاحظين أن لونها أصبح رماديا، حينئذ تقفين لحظة وتسألين نفسك ما لون عينيها الحقيقي، إن كنت من صاحبات العيون الزرقاء وترغبين في طريقة بسيطة لإظهار جمال عيونك بالمكياج اتبعي النصائح الأتية:



1- ظل الجفون يلعب دورا كبيرا في إبراز جمال العيون الزرقاء، لذا اتجهي إلى درجات اللون البني أو الوردي وجربي الألوان الطبيعية الهادئة وذلك من أجل لوك هادئ وبسيط مناسب لوقت العمل.

2- ضعي ظل جفون باللون البنفسجي الفاتح "اللافندر" في الخروجات الصباحية، واستمتعي بنظرة عيون ساحرة باللون البنفسجي الداكن في خروجاتك المسائية.

3- إذا كنت تخططين لمكياج سهرة جذاب لعيونك الزرقاء، جربي ظل جفون باللون الوردي أو التركواز، كذلك اتجهي إلى ظلال الجفون الميتالك وخاصة باللونين الفضي والذهبي وتألقي بعيون ساحرة في سهرتك المميزة.

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4- أما بالنسبة للماسكرا، فيفضل استخدام ماسكرا باللون الأزرق الداكن لأنها ستظهر لون العيون الزرقاء الطبيعية بشكل أكبر. إن كنت تفكرين في ألوان الكحل، فيفضل الابتعاد عن اللون الأسود لأن اللون الأزرق أو البنفسجي سيكون أكثر من رائع على عيونك الزرقاء.

5- إن كنت تحتارين في طريقة رسم العيون الزرقاء بالآي لاينر، جربي رسمة عيون القط أو تحديد أطراف العين فقط بشكل بسيط. وألوان الآي لاينر التي ستظهر جمال العيون الزرقاء تتمثل في الأسود والأزرق، والبرتقالي للمرأة الجريئة.

6- احرصي دائما عند اختيار أحمر الشفاه أن يكون بلون هادئ حتى لا يجذب الانتباه عن جمال عيونك الزرقاء. لذا اتجهي إلى أحمر شفاه غير لامع باللون الخوخي أو الوردي الهادىء.

7- وأخيرا لا تنسي وضع مسحة خفيفة من أحمر الخدود، وبهذا ستكونين انتهيت من مكياج ناعم للعيون الزرقاء.